नालंदा: बिहार के नालंदा जिले में शनिवार को होली खेलने के विवाद में जमकर रोड़ेबाजी और फायरिंग हुई थी. इस घटना में दो महिला समेत तीन लोगों की गोली लगने से मौत हो गई थी. वहीं अब इस ट्रिपल मर्डर का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल (Viral Video of Triple Murder In Nalanda) हो रहा है. परबलपुर थाना के अलावां गांव का ये वायरल वीडियो (Viral Video Of Nalanda) बताया जा रहा है, जिसमें एक पक्ष की ओर से दर्जनों की संख्या में हथियार से लैस लोग पथराव करते नजर आ रहे हैं. साथ ही एक युवक रायफल लहराते हुए दिख रहा है.

नालंदा में ट्रिपल मर्डर का वीडियो वायरल: बता दें कि परबलपुर थाना क्षेत्र अलावां गांव में शनिवार को होली खेलने को लेकर गोलीबारी की घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा. इस वायरल वीडियो में गाली गलौज करते हुए हथियार से लैस एक पक्ष के लोग रोड़ेबाजी और हथियार लहराते दिख रहे हैं. हालांकि, इस वायरल वीडियो की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है. फिलहाल गांव में पुलिस कैंप कर रही है और इस मामले में अबतक 5 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी. इस वारदात में 18 लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया गया है.

दो महिला समेत 3 लोगों की हुई थी मौत: दरअसल, गोलीबारी में दो महिला सहित तीन लोगों की मौत हो गई थी. 50 वर्षीय रेणु देवी, 45 वर्षीय आशा देवी और 75 वर्षीय राजेंद्र रावत की गोली लगने से मौत हो गई थी. फिलहाल पुलिस गांव में कैंप कर रही है. बता दें कि शनिवार को होली के दिन आपसी विवाद में दो पक्षों में भिड़ंत हो गई थी, जिसके बाद फायरिंग होने लगी थी. अब इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है.

नोट: ETV भारत वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है.

