नालंदा: बिहार में शराबबंदी कानून (Liquor Ban In Bihar) लागू है. इस कानून को सख्ती से लागू कराने के लिए पुलिस और प्रशासन लगातार छापेमारी अभियान चला रही है. इसी कड़ी में नालंदा पुलिस को गाड़ी चेकिंग अभियान के दौरान बड़ी सफलता हाथ लगी है. जहां गिरियक थाना क्षेत्रों से भारी मात्रा में विदेशी शराब के साथ दो वाहन और तस्कर को गिरफ्तार किया (Two Liquor Smugglers Arrested In Nalanda) है. और उससे पूछताछ कर रही है.

ये भी पढ़ें: पटना में NH-30 पर पकड़ी गयी 600 कार्टन विदेशी शराब.. कंटेनर में लदी थी खेप

गिट्टी लदे ट्रक से 193 कार्टून शराब बरामद: इस संबंध में गिरियक थाना थानाध्यक्ष संजीव कुमार ने बताया कि झारखंड से गिट्टी लदा ट्रक में भारी मात्रा में शराब पटना जा रहा है. गुप्त सूचना के आधार पर गिरियक पुलिस ने वाहन जांच के दौरान एक ट्रक विदेशी शराब बरामद किया गया है. जिसमें जांच के उपरांत कुल 193 कार्टन विभिन्न ब्रांडों का है. जिसकी कीमत लाखों में आंकी जा रही है.

दीपनगर थाने को मिली थी गुप्त सूचना: मिली जानकारी के अनुसार शराब झारखंड निर्मित बताया जा रहा है. इस मामले में दो लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है. झारखंड से 193 कार्टन अंग्रेजी शराब को ट्रक में लोड कर लाया जा रहा था. जिसकी सूचना दीपनगर थाना पुलिस को मिली. जिसके बाद पुलिस ने गिरियक में वाहन चेकिंग अभियान चलाया. इस दौरान एक ट्रक में लदा हुआ शराब के साथ चालक और खलासी को गिरफ्तार कर उससे पूछताछ कर रही है. इससे राज्यों की सीमाओं पर लगी पुलिस की मुस्तैदी पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं.

"झारखंड से गिट्टी लदा ट्रक में भारी मात्रा में शराब पटना जा रहा है. गुप्त सूचना के आधार पर गिरियक पुलिस ने वाहन जांच के दौरान एक ट्रक विदेशी शराब बरामद किया गया है. जिसमें जांच के उपरांत कुल 193 कार्टून विभिन्न ब्रांडों का है. जिसकी कीमत लाखों में आंकी जा रही है" :- संजीव कुमार, थानाध्यक्ष, गिरियक थाना

ये भी पढ़ें: प्याज की आड़ में ट्रक में लदी थी 30 लाख की शराब.. गोपालगंज पुलिस के हत्थे चढ़े 3 तस्कर