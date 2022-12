नालंदा: बिहार के नालंदा में सड़क हादसा (Road Accident In Nalanda) हुआ है. बिंद थाना क्षेत्र के बिहटा-सरमेरा मुख्य मार्ग पर तेज रफ्तार हाइवा (Hiva Collision In Bihta Sarmera Road At Nalanda ) ने अनियंत्रित होकर दूसरे हाइवा में टक्कर मार दी. इस हादसे में एक हाइवा के परखच्चे उड़ गए. स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद चालक और उपचालक को बाहर निकाला और इलाज के लिए नजदीकी पीएचसी में भर्ती कराया है. सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों वाहनों को सड़क से हटवाया और मामले की छानबीन में जुटी है.

ये भी पढ़ें- Road Accident in Purnea: बहन से मिलकर लौट रहे युवक की सड़क हादसे में मौत, दोस्त की हालत नाजुक

नालंदा में दो हाइवा की टक्कर: यह मामला नालंदा के कथराही मोड़ का है. जहां शुक्रवार की देर रात दो हाइवा में भीषण टक्कर हो गया. जिससे हाइवा के परखच्चे उड़ गए. इस हादसे में दो चालक और उपचालक बुरी तरह जख्मी हो गए और गाड़ी में ही फंसे हुए थे. स्थानीय लोगों को जब इस टक्कर की तेज आवाज सुनाई दी तब आनन-फानन में सड़क पर पहुंचे. उसके बाद वाहन में फंसे लोगों को बाहर निकाला और इलाज के लिए नजदीकी पीएचसी में भर्ती कराया है. इधर, पुलिस ने स्थानीय पीएचसी से बेहतर इलाज के लिए बिहार शरीफ सदर अस्पताल रेफर कर दिया. सूचना के बाद बिंद थाना की पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और मामले की छानबीन में जुटी है.

ये भी पढ़ें- पिकअप वैन ने साइकिल सवार 15 वर्षीय लड़की को मारी टक्कर, मौत के बाद सड़क जामकर हंगामा