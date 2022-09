नालंदा: बिहार के नालंदा में एक बार फिर तेज रफ्तार ने दो लोगों की जान (Road Accident In Nalanda) ले ली. यहां एक तेज रफ्तार हाइवा ने जुगाड़ वाहन को टक्कर मार दी. जिसमें दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गए और उनकी मौत (Two Youth Died In Road Accident In Nalanda) हो गयी. घटना सारे थाना क्षेत्र के हरगांवा गांव की है.

दो की मौत, कई लोग जख्मी: जानकारी के मुताबिक घटना सारे थाना क्षेत्र के हरगावां गांव के निकट स्थित बरबीघा बिहार शरीफ मार्ग की है. जहां तेज रफ्तार हाइवा ने एक जुगाड़ गाड़ी को टक्कर मार दी. हादसे में दो युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गयी. जबकि कई गंभीर रूप से घायल हुए. आनन-फानन में स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को इलाज के लिए शेखपुरा जिले में भर्ती कराया गया है. डॉक्टरों के अनुसार कई घायलों की स्थिति नाजुक हैं. जिन्हें इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर किया गया है.

मजदूरी करके घर लौट रहे थे सभी: मृतक की पहचान दुलार पासवान और किशोरी पासवान के रूप में हुई है. हादसे में मृत युवक और सभी घायल शेखपुरा जिले के सिहायगंज गांव के निवासी हैं. सभी मजदूरी का काम करके शाम को जुगाड़ वाहन से घर लौट रहे थे. तभी सामने से आ रहे तेज रफ्तार हाइवा गाड़ी ने ठोकर मार दिया. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गयी है. मृतकों का शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. फिलहाल मामले की जांच चल रही है.