नालंदाः बिहार के नालंदा में लूट मामले में पुलिस ने दो अपराधियों को गिरफ्तार (Two Arrested In Nalanda Loot Case) किया है. जिसके पास से लूट के रुपए के साथ-साथ दो बाइक सहित अन्य सामान भी बरामद किए गए हैं. पुलिस दोनों अपराधियों से पूछताछ (Loot revealed in Nalanda) कर रही है. पुलिस ने यह कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर की. नालांदा डीएसपी ने इसकी जानकारी दी. कहा कि हिलसा नगर थाना क्षेत्र के छोटकी घोषी गांव छापेमारी की गई थी. जहां से दोनों अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है.

छापेमारी अभियान के दौरान कार्रवाईः डीएसपी ने बताया कि अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी अभियान चलाया जा रहा था. इसी बीच गुप्त सूचना मिली कि लूटकांड का आरोपी हिलसा नगर थाना क्षेत्र में है. इसकी जानकारी नालंदा एसपी अशोक मिश्रा को दी गई. जिसके बाद एसपी के निर्देश पर कार्रवाई की गई. जहां छापेमारी के दौरान छोटकी घोषी गांव के अखिलेश प्रसाद के पुत्र रजनीश कुमार और ओम प्रसाद सिंह के पुत्र धनंजय कुमार उर्फ राजा को गिरफ्तार किया गया है.

22 दिसंबर को हुई थी लूटः डीएसपी ने बताया कि गिरफ्तार अपराधियों के पास से दो मोबाइल, दो बाइक, फिंगर प्रिंट मशीन, 23000 नगद बरामद किया गया है. जिसमें मोबाइल बेचने में की राशि 4000 इसी में शामिल है, बांकी नगद लूटकांड का है. बताया कि 22 दिसंबर को चमकुरा पेट्रोल पंप पर बंधन बैंक के कर्मी ₹45,000 रुपैए, पॉश मशीन, एवं अन्य कागजात की लूट की गई थी. मामले में करायपरसुराय थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी. तब से दोनों अपराधी फरार चल रहे थे.

एक दिन में दो लूटः डीएसपी ने बताया कि 22 दिसंबर को ही डियामा नगर के नौसा पथ के सिरहन्टा गांव के पास लूट की घटना हुई थी. शाम 7 बजे पवन कुमार पांडे से सोने की अंगूठी और मोबाइल मारपीट करते हुए अपराधियों ने लूट लिए थे. जिसमें करायपरसुराय थाना में मामला दर्ज कराया गया था. एक सप्ताह के अंदर हुए चार लूट कांडों का सफल उद्भेदन किया गया है. जिसका आपराधिक इतिहास खंगाला जा रहा है.

"तीन दिनों के अंदर चार घटना हुई है. 22 को ही दो लूट की घटना हुई थी. इन सभी चारो लूट में दोनों अपराधियों की संलिप्ता है. दोनों ने इस बात को स्वीकार किया है. गिरफ्तार अपराधियों के निशानदेही पर अन्य की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है. जल्द इस मामले का उद्भेन कर लिया जाएगा." - कृष्ण मुरारी, डीएसपी, नालंदा