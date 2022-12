नालंदा: बिहार के नालंदा में लुटेरों के एक गिरोह का खुलासा (Gang Of Robbers Exposed In Nalanda) हुआ है. पुलिस ने छापेमारी कर गिरोह के सरगना समेत 7 लुटेरों को गिरफ्तार (Seven Robbers Arrested In Nalanda) किया है. यह गिरोह लूट की विभिन्न घटनाओं में शामिल रहा है. डीएसपी कृष्ण मुरारी प्रसाद ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि बदमाशों के पास से एक देशी पिस्तौल, दो गोली, तीन बाइक, सात मोबाइल और नगद 61 सौ रुपए बरामद हुए हैं.

यह भी पढ़ें: ज्वेलरी लूटकर भाग रहे अपराधी को ग्रामीणों के खदेड़ा, सोना फेंककर फायरिंग करते फरार

छापेमारी कर पुलिस ने किया गिरफ्तार: उन्होंने बताया कि यह कार्रवाई नालंदा एसपी अशोक मिश्रा के निर्देश पर किया गया था. गुप्त सूचना मिली थी कि हिलसा शहर के योगीपुर रोड स्थित कृष्णा सुदर्शन पब्लिक स्कूल के राज विद्या केंद्र के ऊपर एक कमरे में कुछ बदमाश आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने की योजना बना रहे हैं. एक विशेष टीम गठित कर इलाके की छापेमारी की गयी. जहां लुटेरों के एक गिरोह के सरगना रौशन कुमार सहित सात लुटेरों को दबोच लिया गया.

लूट की कई घटनाओं में शामिल रहा गिरोह: गिरफ्तार गिरोह का सरगना रौशन हिलसा थाना क्षेत्र के पकड़िया विगहा का रहने वाला है. इसके अलावा नोनिया विगहा के नीरज कुमार, कौड़िया विगहा के शिशुपाल कुमार, ग्वाल विगहा के राकेश कुमार और सैदनपुर के मोनू कुमार को गिरफ्तार किया गया. बदमाशों से पुलिस ने जब सख्ती से पूछताछ की तो उन्होंने बीते एक दिसम्बर को हिलसा के पटेल कॉलेज-त्रिलोक विगहा मार्ग में ब्लू स्टोन कुरियर कम्पनी की डिलीवरी एजेंट से लूटपाट और अकबरपुर रोड में भी डिलीवरी एजेंट से लूट की घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार किया है. पहले से भी इन पर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं.

निशानदेही पर लूट के सामान के साथ दो गिरफ्तार: पुलिस ने गिरफ्तार बदमाशों की निशानदेही पर विभिन्न स्थानों पर छापेमारी की. इस दौरान डिलीवरी एजेंट से लूटे गए आभूषण की खरीदारी करने वाले हिलसा थाना क्षेत्र के बलवापर गांव निवासी गौरव कुमार और गौतम कुमार को गिरफ्तार किया गया है. जिसके पास से डिलीवरी आभूषण पार्सल की रैपर बरामद भी किया गया है.