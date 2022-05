नालंदा: बिहार के नालंदा जिले में भीषण सड़क (Accident In Nalanda) हादसा हुआ है. छबिलापुर थाना क्षेत्र से राजगीर बारात जाने के लिए एक स्कूटी पर तीन दोस्त सवार होकर शादी समारोह के लिए निकले. राजगीर जाने वाली रास्ते पर दूसरी ओर आ रहे ट्रैक्टर से स्कूटी (Tractor Collided With Scooty In Nalanda) की टक्कर हो गई. जिसमें स्कूटी पर सवार दो लोगों की घटनास्थल पर ही मौत (Died On The Spot in Nalanda) हो गई. घटना की सूचना मिलने पर पुलिस प्रशासन वहां पर पहुंचा.

हादसा नालंदा ज़िले के छबिलापुर थाना क्षेत्र(Chhabilapur Police Station Of Nalanda) में हुआ. इस दुर्घटना में एक स्कूटी और ट्रैक्टर की भिड़ंत हो गई. जिसमें दो लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल है. स्थानीय लोगों ने उसे इलाज के लिए एक निजी क्लीनिक में पहुंचा दिया, जहां उसका इलाज चल रहा है. इस संबंध में मृतक के परिजनों ने बताया कि तीनों दोस्त गांव से एक साथ एक ही गाड़ी पर निकले थे. उनके दोस्त की राजगीर में शादी थी. उसी शादी समारोह में शामिल होने राजगीर जा रहे थे.

घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची. दोनों शव को कब्ज़े में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. ट्रैक्टर और स्कूटी दोनों गाड़ियों को ज़ब्त कर मामले की तफ़्तीश में जुट गई है.



