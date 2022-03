नालंदाः बिहार के नालंदा में दिनदहाड़े बैंककर्मी को बंधक बनाकर हथियार बंद नकाबपोश बदमाशों ने लूट की घटना को अंजाम दिया. लूट (Robbery At Gramin Bank In Nalanda) की ये वारदात नालंदा थाना क्षेत्र के दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक के बड़गांव शाखा में हुई. जहां बैंक कैशियर को गन पॉइंट पर लेकर 8 लाख रुपये लूट (8 Lakhs Looted In Nalanda) लिए गए. मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी है.

बैंक के कैशियर उत्तम प्रसाद सिंह ने बताया कि दिन के करीब 1 बजे 4 की संख्या में आए हथियार बंद बदमाशों ने बैंक के घुसकर ग्राहकों को बंधक बना लिए. उसके बाद रुपये की मांग करने लगे. जब कैशियर ने इसका विरोध किया तो मारपीट करते हुए उन्हें सेफ रूम ले गए. जहां से 6 लाख 20 हजार और कैश काउंटर पर रखे 1 लाख 48 हजार रुपये लूट लिए. इसके बाद बैंक में लगे सीसीटीवी का हार्डडिस्क भी निकाल लिया. उत्तम प्रसाद ने बताया कि दो अन्य बदमाश बैंक के बाहर निगरानी कर रहे थे. लूटपाट के बाद सभी बाइक से कुंडलपुर की ओर भाग गए.

घटना की जानकारी मिलते ही राजगीर डीएसपी प्रदीप कुमार, नालंदा थानाध्यक्ष दिनेश सिंह और सर्किल इंस्पेक्टर अरुण कुमार ने बैंक पहुंचकर घटना की जानकारी बेैंककर्मियों से ली. डीएसपी ने बताया कि आस पास के सीसीटीवी कैमरे को खंगाला जा रहा है. बैंक अधिकारियों द्वारा साढ़े सात लाख रुपये लूट की बात बतायी जा रही है.

हैरत की बात तो यह है कि पास ही में जैन धर्मबलम्बियों का पांच दिवसीय पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया है. जिसमें देश के विभिन्न क्षेत्रों से लोग आए हुए हैं. उनकी सुरक्षा को लेकर पुलिस बलों की तैनाती भी की गई है. बावजूद बदमाश लूट की घटना को अंजाम देकर बड़ी आसानी से निकल गए.

