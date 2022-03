भोजपुर: बिहार के भोजपुर में बैंक में लूट (Robbery From Bank In Bhojpur) हुई है. गजराजगंज ओपी क्षेत्र के बीबीगंज स्थित दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक में धावा बोलकर अपराधियों ने करीब 10 लाख रुपये लूट (10 Lakh Looted From South Bihar Gramin Bank) लिए. दो बाइक पर सवार चार की संख्या में हथियारबंद अपराधियों ने बैंक में घुसते ही एक स्टाफ और ग्राहक को गन प्वांइट पर ले लिया. उसके बाद रुपये लूटकर फरार हो गए. लूट की इस वारदात से इलाके में सनसनी मच गई.

बीबीगंज में बैंक में लूट: दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक में लूट की सूचना मिलने के बाद एसपी विनय तिवारी और एएसपी हिमांशु सहित स्थानीय थाने की पुलिस घटनास्थल पर पहुंची. पुलिस बैंक में बारीकी से एक-एक चीज की पड़ताल कर रही है. जानकारी के मुताबिक सोमवार की दोपहर करीब दो बजे हथियारबंद अपराधी बीबीगंज स्थित दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक की शाखा में पहुंचे. बैंक में प्रवेश करते ही अपराधियों ने बैंक के स्टाफ और ग्राहकों को गन प्वाइंट पर ले लिया, उसके बाद तिजोरी में रखे लाखों रुपये कैश लेकर चलते बने.

हथियारबंद अपराधियों ने घटना को दिया अंजाम: सोमवार की दोपहर चार की संख्या में रहे बाइक सवार हथियारबंद अपराधी बीबीगंज बाजार स्थित दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक शाखा में आ पहुंचे. इसके बाद पहले उन्होंने हथियार के बल पर बैंक के गेट पर तैनात सिक्योरिटी गार्ड से मारपीट की. उसके बाद बैंक में प्रवेश किया और हथियार का भय दिखाकर सभी को साइड होने को कहा. साइड नहीं होने पर गोली मारने की धमकी भी दी.

बंधक बनाकर लूटे रुपये: अपराधियों ने बैंक स्टाफ और ग्राहक को बंधक बनाकर कैश काउंटर से लाखों रुपये लूट लिये. इसके बाद चारों अपराधी बाइक से आरा की ओर भाग निकले. एसपी हिमांशु कुमार ने फोन पर घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि बैंक में चार की संख्या हथियारबंद अपराधियों ने घुसकर बैंक लूट की घटना को अंजाम दिया है. बैंक में कितने की लूट हुई है, इसकी पुष्टि नहीं हो सकी है.

