नालंदा: बिहार के नालंदा जिले के हरनौत थाना इलाके में पुलिस को दो (Two Case Disclosed By Police In Naladna) मामलों में बड़ी सफलता मिली है. पुलिस ने हरनौत थाना इलाके में (Attack On Journalist Case in Nalanda) पत्रकार पर हमला और टोटो सवार यात्री से लूट मामले का खुलासा किया है. इन दोनों मामलों में (Three Criminal Arrested In Nalanda) पुलिस ने तीन अपराधियों को गिरफ्तार किया है. नालंदा एसपी के आदेश पर एसडीपीओ के नेतृत्व पुलिस ने कार्रवाई की है.

ये भी पढ़ें- अब आलू और प्याज भी बेचेगी बिहार पुलिस.. निर्देश जारी, जानें पूरा मामला

दरअसल, जिले के हरनौत थाना क्षेत्र में टोटो सवार यात्री से बीते 13 जनवरी को बाइक सवार अज्ञात अपराधियों ने दो मोबाइल और 5360 रुपए लूट लिया था. घटना की सूचना मिलने पर नालंदा पुलिस अधीक्षक के आदेश पर सदर एवं अनुमंडल डीएसपी के द्वारा टीम गठित कर वैज्ञानिक तकनीक के सहारे दो अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है. अपराधियों के पास से एक मोबाइल बरामद किया गया है. गिरफ्तार अपराधियों की पहचान राहुल चौधरी उर्फ़ गांजा पिता योगेंद्र चौधरी एवं भोला पासवान पिता राम पासवान बिंद थाना निवासी के रूप में की गई है.

वहीं, दूसरी घटना हरनौत के दैनिक अखबार के पत्रकार पर हुए हमला मामले में पेशेवर अपराधी श्याम कुमार पिता मुकेश कुमार को पटना से एक देसी कट्टा और दो जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया है. इस मामले में अन्य अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है. गिरफ्तार अपराधी पर जिले के विभिन्न थानों में आपराधिक मामले दर्ज हैं. गिरफ्तार अपराधी ने घटना में संलिप्तता को स्वीकार करते हुए बताया कि, पत्रकार द्वारा पुलिस को सहयोग करने को लेकर घटना को अंजाम दिया गया था.

ये भी पढ़ें- नालंदा में बोरसी का धुआं बना जानलेवा, दम घुटने से मासूम की मौत, 5 लोग बेहोश

विश्वसनीय खबरों को देखने के लिए डाउनलोड करें ETV BHARAT APP