नालंदा: बिहार के नालंदा जिले की पुलिस ने कुख्यात बौआ यादव को उसके पांच साथियों के साथ गिरफ्तार (Six criminals arrested with pistols in Nalanda) कर लिया है. पुलिस ने उसके पास से दो देसी पिस्तौल एवं 10 जिंदा कारतूस बरामद किया गया. गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने यह कार्रवाई की है. पुलिस को जानकारी मिली थी कि कुछ बदमाश किसी आपराधिक घटना को अंजाम देने के लिए जा रहे हैं. पुलिस मामले में आगे की जांच कर रही है.

इसे भी पढ़ेंः Nalanda News: दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक का असिस्टेंट मैनेजर गिरफ्तार, 32 लाख रुपए गबन का आरोप

गुप्त सूचना पर कार्रवाईः मिली जानकारी के अनुसार लहेरी के थानाध्यक्ष को गुप्त सूचना मिली थी की कुछ अपराधकर्मी हथियार से लैश होकर किसी बड़ी अपराधिक घटना को अंजाम देने हेतु वाहन से निकले हैं. इसी क्रम में पुलिस टीम को जांच के लिए लगाया गया. बाजार समिति के पास पुलिस ने एक बिना नम्बर के स्कॉपियो को देखा. उसमें सवार लोग पुलिस को देखकर गाड़ी से निकलकर भागने लगे. पुलिस ने उनलोगों को गिरफ्तार कर लिया. गाड़ी में छह लोग सवार थे.

पुलिस पर गंभीर आरोपः पुलिस ने जब इनकी तलाश ली तो इनके पास से दो लोडेड देसी पिस्तौल एवं 10 जिंदा कारतूस बरामद हुआ. पूछताछ के क्रम में अभय कुमार उर्फ बौआ यादव की पहचान हुई. सभी पर पूर्व में रंगदारी, हत्या, हत्या के प्रयास, आर्म्स एक्ट, लूट एवं अन्य गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं. अभियुक्तों से गहराई से पूछताछ की जा रही है. वहीं परिजनों ने इस मामले को लेकर पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए बिना बजह गिरफ्तारी की बात कही है.

उठ रहे सवालः परिजनों ने पुलिस के ऊपर मारपीट करने का भी आरोप लगाया है. लोगों के शरीर पर कई गंभीर चोट के निशान भी साफ तौर पर देखे जा सकते हैं. पुलिस पर सवाल उठ रहे हैं कि इतने बड़े अपराधी की गिरफ्तारी होने के बाद सदर डीएसपी के द्वारा प्रेस वार्ता क्यों नहीं की गयी. वहीं इस मामले को लेकर डीएसपी डॉ शिबली नोमानी ने फोन पर बताया कार्रवाई करने में देरी होने के कारण प्रेस वार्ता का आयोजन नहीं जा सका.