नालंदा(राजगीर) : बिहार के नालंदा में एक सनसनीखेज मामला (Nalanda Crime News) सामने आया है. 4 महीने के दूधमुंहे बच्चे की हत्या (Murder of four Month Old Child) कर शव गांव के पोखर में मिला. मामला राजगीर थाना क्षेत्र के लाहुआर गांव का है. सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने बच्चे के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.

बच्चे को सोए अवस्था में अगवा कर लिया : घटना शनिवार रात की बताई जाती है. जब मासूम अपने मां और पिता के साथ सो रहा था तभी 4 माह के दूधमुंहे अजीत को किसी ने सोए हुए अवस्था में अगवा कर लिया. जिसके बाद परिवार के सदस्यों द्वारा काफी खोजबीन की गई, लेकिन इसका कहीं कोई सुराग नहीं लगा. सोमवार को गांव के बगल के पोखर में बालक का शव बरामद हुआ है. ग्रामीणों ने देखा तो वहां भीड़ उमड़ पड़ी. जिसकी सूचना वहां मौजूद ग्रामीणों ने पुलिस को दी. जिसके बाद पुलिस घटना स्थल पर पहुंची और शव बरामद होने के बाद कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बिहार सदर अस्पताल लाई है.

पारिवारिक विवाद के चक्कर में बच्चे की हत्या : परिजनों ने बताया कि शनिवार की रात छोटू कुमार के 4 वर्षीय पुत्र अजीत को सोए हुए अवस्था में लापता कर दिया गया था. जिसके बाद उसका शव आज दोपहर को गांव के ही पोखर से बरामद हुआ है. घग्रामीण बताते हैं कि पारिवारिक विवाद के चक्कर में बच्चे की हत्या कर दी गई है. जिसका संदेह परिवार के सदस्यों पर है. फिल्हाल पुलिस पूरे मामले की बारीकी से तफ़्तीश कर रही है.

