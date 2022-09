नालंदा : बिहार के नालंदा में अपराधियों का तांडव एक बार फिर से देखने को (Crime In Nalanda) मिला है. यहां पर क्रिकेट मैच के दौरान एक युवक को गोली मार दी (Firing During Cricket Match In Nalanda) गयी. आनन- फानन में युवक को गंभीर अस्पताल में भर्ती कराया गया है. वारदात को इस्लामपुर गया रोड खानकाह हाई स्कूल मैदान में अंजाम दिया गया.

ये भी पढ़ें - नालंदा में युवक की हत्या, शव को खेत में फेंक कर पत्नी और ससुराल वाले फरार

जांच में जुटी पुलिस : जानकारी के अनुसार, खानकाह हाई स्कूल मैदान में क्रिकेट खेला जा रहा था. इसी दौरान मैच खेल रहे मोनू (17) खूब चौके छक्के लगा रहा था. इसी दौरान कुछ लोग मैदान के बाहर के क्रिकेट देख रहे थे. तभी गोली चलने की आवाज आई. मोनू को बदमाशों ने सामने से सीने में गोली मार दी. गोली लगने के बाद युवक बुरी तरह से जख्मी हो गया. जिसे फर्स्ड एड के बाद बेहतर इलाज के लिए बिहार शरीफ सदर अस्पताल रेफर किया गया है. घटना का कारण स्पष्ट नहीं हुआ है. सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंच गई है और मामले की तहकीकात में जुट गई है.

ये भी पढ़ें - नालंदा में बच्चों के विवाद में महिला की हत्या, दो दिन पहले बच्चों के बीच हुआ था विवाद