नालंदा: बिहार के नालंदा में बीजेपी नेता को धमकी (Threat to BJP Leader in Nalanda) मिली है. बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला अध्यक्ष इश्तियाक रजा को जान से मारने की धमकी (Threat to BJP Leader in Nalanda) दी गई है. उन्होंने इसको लेकर नगर थाना में शिकायत भी दर्ज कराई है. साथ ही केंद्र और राज्य सरकार से सुरक्षा की गुहार लगाई है.

बिहार शरीफ मुख्यालय के नगर थाना क्षेत्र के गढ़पर मोहल्ला के रहने वाले इश्तियाक रजा ने बताया कि मस्जिद के पास उनकी कपड़े की दुकान है. जब वह दुकान पर बैठे थे, तभी अचानक कुछ दबंग उनकी दुकान पर आए और उनके साथ गाली-गलौज और हाथापाई शुरू कर दी. इतना ही नहीं गल्ले में रखा 35 हजार रुपए भी निकाल लिया.

इश्तियाक रजा के मुताबिक उस दौरान दबंगों ने धमकी दी कि अगर यहां पर दुकान चलाना है तो भारतीय जनता पार्टी छोड़ दो, नहीं तो दुकान बंद करना पड़ेगा. उन्होंने ये आरोप पूर्व विधायक के भाई और एवं उनके सहयोगियों पर लगाया है. पीड़ित जिलाध्यक्ष ने आगे यह भी बताया कि दबंगों का कहना था कि तुम मुस्लिम होकर भारतीय जनता पार्टी में क्यों हो, पार्टी छोड़ दो नहीं तो अंजाम बुरा होगा.

