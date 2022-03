मुजफ्फरपुर: जिले के सिवाईपट्टी थाना क्षेत्र के पानापुर गंगबरार गांव (two girls died in Panapur Gangbrar Village) मे बूढ़ी गंडक नदी घाट पर दो बच्चियों की डूबने से मौत (Two girls died due to drowning at Budhi Gandak river) हो गई है. बताया जाता है कि सीढ़ी से फिसलने के कारण दोनों बूढ़ी गंडक में गिर गई और दोनों की डूबने से मौत हो गयी. दोनों मासूम मदद के लिए काफी देर तक चीखती रही. स्थानीय लोग बच्चियों को बचाने की कोशिश जबतक करते तब तक बहुत देर हो चुकी थी. दोनों बच्चियां डूब चुकीं थीं.

पढ़ें- बेतिया में नदी में डूबने से दो बच्चियों की मौत, खेत घूमने गई थी दोनों लड़कियां

दो बच्चियों की डूबने से मौत: लोगों ने बताया कि जबतक दोनों बच्चियों को नदी की धारा से बाहर निकालते तब तक काफी देर हो गयी थी. स्थानीय लोगों द्वारा दोनों बच्चियों के डेड बॉडी को बाहर निकाला गया. दोनों की पहचान गांव के ही वीरेंद्र सहनी की पुत्री रूबी कुमारी(08 वर्ष) और अनिल सहनी की पुत्री सीता कुमारी (10 वर्ष) के रूप में हुई है. मृतक दोनों बच्चियों के परिजनो को जब इसकी सूचना मिली तो पूरा इलाका गमगीन हो उठा.

पीड़ित परिवारों को दिया जाएगा मुआवजा: स्थानीय लोगों द्वारा इसकी सूचना प्रशासन को दी गयी, जिसके बाद मौके पर पहुंची सिवाईपट्टी थाना पुलिस ने हर सम्भव मदद का भरोसा दिलाया. पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. वहीं पूरे मामले में पूछे जाने पर एसडीओ पूर्वी ज्ञान प्रकाश ने कहा कि दो बच्चियों की सिवाईपट्टी इलाके में डूबने से मौत हुई है. स्थानीय पदाधिकारी को घटनास्थल पर भेज दिया गया है. जो भी जांच रिपोर्ट आएगी उसके अनुसार प्रशासन के तरफ से उचित प्रावधानों के अनुसार मुआवजा राशि दिया जाएगा. बहरहाल गांव में एक साथ दो बच्चियों की मौत से माहौल गमगीन बना हुआ है.

पढ़ें- नहर में पूजन सामग्री का विसर्जन कर रही थी लड़की, तभी.. पैर फिसला और डूबकर हो गई मौत



विश्वसनीय खबरों को देखने के लिए डाउनलोड करें ETV BHARAT APP