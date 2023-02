मुजफ्फरपुर में पुलिस टीम पर हमला

मुजफ्फरपुर: बिहार के मुजफ्फरपुर में अपराधियों के हौसले बुलंद (Crime In Muzaffarpur) हैं. ताजा घटना में छापेमारी करने गई पुलिस टीम पर अपराधियों ने फायरिंग (Firing On Police Team In Muzaffarpur) कर दी. मामला जिले के अहियापुर थाना क्षेत्र के बड़ा जगन्नाथ स्थित चकमहम्मद इलाके की है. घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई. बताया जा रहा है कि पुलिस पुराने मामले में एक अभियुक्त को पकड़ने के लिए गई थी, तभी बदमाशों ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया.

ये भी पढे़ं- Begusarai Crime News: मूर्ति विसर्जन के दौरान दो पक्षों में गोलीबारी, 12 वर्षीय बच्चे को लगी गोली

पुलिस टीम पर हमला : दरअसल पुलिस को सूचना मिली थी की एक फरार अपराधी गांव में मौजूद है. जिसके बाद पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंची तभी वहां पहले से कुछ बदमाश युवक मौजूद थे. पुलिस ने सभी को घेर लिया. इसी दौरान पुलिस से घिरता देख आरोपियों ने फायरिंग कर दी. फिर पोखर मे कूदने लगे. पकड़ाने के डर से बदमाशों ने रोड़ेबाजी भी कर दिया. हालांकि मौके से 4 युवकों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया.

पुलिस पर फायरिंग : मिली जानकारी के अनुसार गिरफ्तार चारों युवकों से थाने पर पूछताछ की गई. घटना के बारे में बताया जा रहा है कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी की इलाके के कुछ बदमाश जुटे हुए हैं और किसी बड़े आपरधिक घटना को अंजाम देने की फिराक में हैं. गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंच कर बदमाशों की घेराबंदी कर दी. पुलिस से घिरता देख बदमाशों ने हवाई फायरिंग कर पत्थर चलाने लगे. इसमें एक चौकीदार मुन्ना पासवान गंभीर रूप से घायल हो गए. उनके बांये पैर में चोट लगी है.

अभियुक्त को गिरफ्तार करने गई पुलिस पर हमला : ग्रामीणों ने बताया कि पुलिस कुछ युवकों को पकड़ने के लिए आई थी. इसी दौरान बदमाश पुलिस से भिड़ गए. बताया जा रहा है कि पुलिस राजा ठाकुर हत्याकांड मे दो आरोपियों को पकड़ने गई थी. इसी दौरान हमला हो गया. घटना के बाद पुलिस ने पोखर की तलाशी ली. पोखर से धारदार चाकू भी बरामद किया गया है. स्थानीय लोगों का कहना है कि बदमाश पुलिस के सामने पिस्टल और अन्य सामान फेंकने लगे थे.

बदमाशों के पास से हथियार बरामद : पुलिस ने बदमाशों से एक चाकू भी बरामद किया है. हालांकि पिस्टल बरामद नहीं किया जा सका है. पूरे मामले पर पूछे जाने पर नगर डीएसपी राघव दयाल ने कहा कि- 'वांछित अपराधियों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई बदस्तूर जारी है. इसी क्रम में हत्या केस के मुजरिमों को पकड़ने वहां पुलिस पहुंची थी. जिसके बाद अहियापुर पुलिस पर अपराधियों ने पत्थर फेंके और फायरिंग भी की. लेकिन पुलिस से घिरता हुआ देख कर अपने पास में रखें हथियार तालाब में फेंक दिए. मौके से पुलिस ने हत्या केस के दो अभियुक्त के साथ साथ दो अन्य अभियुक्त को भी पकड़ा है. मामले की जांच की जा रही है.'