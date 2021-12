मुजफ्फरपुरः बिहार के मुजफ्फरपुर से हैवानियत की हदें पार करने वाली एक खबर सामने आई हैं. जिले के कटरा थाना क्षेत्र के एक गांव में महज थप्पड़ जड़ने से आक्रोशित जीजा ने अपनी साली के साथ दुष्कर्म की घिनौनी वारदात को अंजाम (Brother in law Raped And killed Sister In Law) दिया और इसके बाद उसकी हत्या कर दी. इतना ही नहीं साली की मौत के बाद शव के साथ दोबारा दरिंदगी (Brother in law Raped Dead Body in Muzaffarpur) की.

इसे भी पढ़ें- इंस्टाग्राम के जरिए रैकेट के चंगुल में फंसी जमुई की दो युवती, पुलिस ने कानपुर से किया बरामद

इसके बाद आरोपी ने पुलिस की जांच को भरमाने के लिए नई साजिश रची. घर में रखे सामान को तितर-बितर कर दिया और कुछ आभूषण लेकर फरार हो गया. उसने यह सब इस मंसूबे से किया कि पुलिस को यह प्रतीत हो 'लूट के बाद दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया है.' लेकिन पुलिस ने उसके मंसूबे को नाकाम कर दिया.

वारदात की सूचना के बाद कटरा पुलिस ने समस्तीपुर के ताजपुर पुलिस के सहयोग से बुधवार देर रात आरोपी बहनोई शौकत को गिरफ्तार कर लिया. उसके घर से ही मृतका का मोबाइल और हत्या किए जाने वाला पत्थर बरामद हुआ. शौकत ने दुष्कर्म और हत्या करने की बात कबूल कर ली है. मंगलवार को यह वारदात तब हुई जब युवती के परिजन उसकी भाभी की डिलीवरी के कारण दरभंगा हॉस्पिटल में थे. बुधवार को घटना की जानकारी मिलने पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल की बारीकी से जांच की.

इसे भी पढ़ें- किशनगंज: सेक्स रैकेट का भंडाफोड़, 5 महिला समेत 4 पुरुष गिरफ्तार

दुष्कर्म के बाद लूटपाट के बावजूद पुलिस को वारदात में किसी करीबी की भूमिका पर संदेह था. छानबीन के दौरान पुलिस को सुराग मिला कि कुछ माह पहले मृतका के बहनोई ने सबक सिखाने की धमकी दी थी. दरअसल, मृतका की बड़ी बहन और बहनोई के बीच अनबन चल रहा था. इस मामले को लेकर पंचायत हुई थी. भरी पंचायत में मृतका ने अपने बहनोई को थप्पड़ जड़ा था.

गिरफ्तारी के बाद शौकत ने भरी पंचायत में साली के द्वारा थप्पड़ मारकर जलील करने की बात स्वीकारी है. उसने बताया कि मंगलवार को ससुराल के सभी लोग दरभंगा हॉस्पिटल चले गए थे. रात को करीब 9:30 बजे हम ससुराल पहुंचे तो साली अकेली थी. मौके का फायदा उठाते हुए उसने सबसे पहले दुष्कर्म किया इसके बाद पत्थर से हमला कर साली की हत्या कर दी.

इसे भी पढ़ें- किशनगंज: सेक्स रैकेट का पुलिस ने किया खुलासा, आपत्तिजनक सामान बरामद

फिर हत्या के आरोप से बचने के लिए डकैती के बाद दुष्कर्म किए जाने की साजिश रची. बहरहाल, शौकत अभी पुलिस की गिरफ्त में है. इधर घटना की सूचना के बाद परिजन दरभंगा से भागे-भागे घर पहुंचे. पुलिस ने शव का एसकेएमसीएच में पोस्टमार्टम कराया है. पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दुष्कर्म के साक्ष्य मिलने की पुष्टि की है. सिर पर गहने निशान भी पाए गए हैं. शव को परिजनों को सौंपकर पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है.

ऐसी ही विश्वसनीय खबरों के लिए डाउनलोड करें ETV BHARAT APP