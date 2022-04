मुंगेर (जमालपुर): मुंगेर जिले के ईस्ट कॉलोनी थाना क्षेत्र के अल्बर्ट रोड (Albert Road of East Colony Police Station) में दिनदहाड़े अपराधियों ने 2 लाख रुपये छिनतई की घटना (Huge Cash Snatching In Munger) को अंजाम दिया. भोला दास नामक व्यक्ति स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (State Bank Of India) के अल्बर्ट रोड शाखा से पैस निकालकर घर जा रहा था. जैसे ही वह रुपयों से भरा थैला लेकर बैंक से नीचे उतरकर मेन रोड पहुंचा, बाइक सवार अपराधी झपट्टा मारकर रुपये लेकर भाग गये.

आसपास के लोगों ने नहीं की मददः पीड़ित भोला दास ने मूल रूप से जमालपुर के नयागांव के निवासी हैं. भोला दास ने बताया कि घटना के बाद बाइक सवार को पकड़ने के लिए शोर मचाते हुए अपराधियों का खुछ समय के लिए पीछा भी किया, लेकिन आसपास के लोगों में से किसी ने भी मदद नहीं की. घटना की सूचना के बाद मौके पर ईस्ट कॉलोनी थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गयी है.

सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही पुलिसः ईस्ट कॉलोनी थाना प्रभारी रंजीत कुमार ने बताया कि घटनास्थल और आसपास के लोगों से मामले में पूछताछ की गयी है. अपराधियों की पहचान के लिए एसबीआई बैंक और घटना स्थल वाले इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरा के फुटेज को खंगाला जा रहा है. सीसीटीवी के आधार पर संदिग्धों की पहचान कर गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है. जल्द ही अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

