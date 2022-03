मुंगेर: लालू यादव के शासनकाल में बिहार सरकार के सहकारिता मंत्री रहे रामदेव सिंह यादव का गुरुवार की सुबह निधन हो गया. अहले सुबह हार्ट अटैक आने के बाद उन्हें सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया. वे 84 वर्ष के थे. रामदेव सिंह यादव मुंगेर विधानसभा के 3 बार विधायक (Former MLA Of Munger Ramdev Singh Yadav) रह चुके थे. दिवंगत नेता 1980 से 1995 तक मुंगेर के विधायक रहे. 1990 से 1994 तक राज्य के सहकारिता मंत्री रहे. दो बार उन्होंने लोकदल और 1990 में जनता दल से चुनाव जीता था.

सीएम नीतीश ने परिवारजनों को दी सांत्वना: रामदेव सिंह यादव गरीबों के मसीहा माने जाने वाले नेता थे. उनके निधन की खबर सुनकर स्वयं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ( CM Nitish Expressed Grief Over Death Of Ramdev Singh Yadav ) ने उनके परिवार वालों से बात की. इस संबंध में स्वर्गीय रामदेव सिंह यादव के पुत्र ने बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का फोन दोपहर 12:00 बजे आया था. उन्होंने इस विपरीत परिस्थिति में हिम्मत से काम लेने तथा परिवारजनों को सांत्वना दिया. साथ ही उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि पापा का अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान (Ramdev Singh Yadav Will Be Cremated With State Honors) के साथ होगा. उन्होंने बताया कि कल यानी शुक्रवार को अंतिम संस्कार लाल दरवाजा में किया जाएगा. जिसमें कई नेता एवं परिवार के सदस्य उपस्थित रहेंगे.

निधन की खबर सुनकर दूर-दूर से आ रहे राजनेता: रामदेव सिंह यादव के निधन की खबर सुनकर पूर्व केंद्रीय मंत्री जयप्रकाश नारायण यादव, युवा राजद के राष्ट्रीय महासचिव अविनाश कुमार विद्यार्थी उर्फ मुकेश यादव, राजद के जिला अध्यक्ष देवकीनंदन सिंह, समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष पप्पू यादव ,जदयू जिला अध्यक्ष संतोष साहनी ,भाजपा जिला अध्यक्ष राजेश जैन सहित बिहार के आधा दर्जन से अधिक जिले के राजनीतिज्ञों का जमावड़ा उनके घर पर लग गया. सभी ने स्वर्गीय रामदेव सिंह यादव के पार्थिव शरीर पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि वे प्रखर समाजवादी नेता (socialist leader ramdev singh yadav) एवं गरीबों के मसीहा के रूप में पूरे बिहार में स्थापित हैं. उनके चले जाने से गरीबों का मसीहा हम लोगों के बीच से चला गया. उनकी कमी पूरी नहीं हो पाएगी.

नहीं रहे समाजवादी नेता रामदेव सिंह यादव: अपने कार्यकाल के दौरान, उन्होंने क्षेत्र में उच्च विद्यालयों के नवीनीकरण सहित शिक्षा परियोजनाओं को बढ़ावा दिया. जानकारी के अनुसार दिवंगत पूर्व मंत्री का जन्म 5 जुलाई1946 मुंगेर के महद्दीपुर गांव में किसान माता-पिता गोविंद प्रसाद यादव और दयावती देवी के घर हुआ था. रामदेव सिंह की शादी गौरी राउत से हुई थी. जब वे अपनी इंटरमीडिएट की शिक्षा पूरी कर रहे थे, तब उन्हे समाजवादी जनसभा पार्टी के जिलाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था. उसके बाद राजनीति में उनका कद बढ़ता ही गया.

