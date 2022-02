सहरसा: बिहार सरकार के कला संस्कृति मंत्री आलोक रंजन झा (Art Culture Minister Alok Ranjan Jha) ने मशहूर गायिका लता मंगेशकर के निधन पर दुख जताया है. उन्होंने कहा कि स्वर कोकिला भारत रत्न लता मंगेशकर जी का निधन दुःखद है. आने वाली पीढ़ियां उनको भारतीय संस्कृति के एक दिग्गज के रूप में याद रखेंगी. जिनकी सुरीली आवाज में लोगों को मंत्रमुग्ध करने की अद्वितीय क्षमता थी.

भारत रत्न स्वर कोकिला लता मंगेशकर (Lata Mangeshkar) भारत रत्न स्वर कोकिला लता मंगेशकर रविवार शाम मुंबई के शिवाजी पार्क में पंचतत्व में विलीन हो गईं. पूरे राजकीय सम्मान के साथ दिवंगत शरीर को अंतिम विदाई दी गई. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित राजनीति, खेल और सिनेमा जगत से जुड़े सैकड़ों लोगों ने लता दीदी को अंतिम विदाई दी.

लता दीदी का 92 साल की उम्र में रविवार सुबह मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में निधन हो गया था. गायिका को आठ जनवरी को मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था. आज दोपहर बाद लता मंगेशकर का पार्थिव शरीर अस्पताल से अंतिम दर्शन के लिए उनके निवास पर रखा गया. उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए बड़ी हस्तियां पहुंचीं. महानायक अमिताभ बच्चन ने 'प्रभुकुंज' स्थित लता दीदी के आवास पर पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि दी. श्रद्धा कपूर, अनुपम खेर, जावेद अख्तर ने लता दीदी के घर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी.

मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल के डॉ. प्रतीत समदानी ने आज बयान जारी कर कहा कि रविवार सुबह 8:12 मिनट पर लता मंगेशकर का निधन (lata mangeshkar passes away at Breach Candy Hospital in mumbai) हो गया है. उनके शरीर के कई अंग खराब हो गए थे. उनका इलाज काफी दिनों से अस्पताल में चल रहा था. वहीं, उनकी छोटी बहन उषा मंगेशकर ने भी बताया कि महान गायिका कोरोना वायरस से संक्रमित पाई गई थीं और उन्हें बीमारी के मामूली लक्षण थे.

