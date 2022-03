मुंगेर: बिहार के मुंगेर में दो पक्षों के आपसी विवाद को लेकर घंटो फायरिंग (Crime in Munger) हुई. इससे एक पक्ष के चार लोगों को गोली लग गयी. जिससे वे घायल (4 injured in Munger shooting) हो गये. सभी घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है. जहां उनका इलाज चल रहा है. इस गोलीबारी की घटना से इलाका थर्रा गया और लोग सहमे हुए हैं. वहीं, दोनों पक्षों में तनाव (dispute between two parties in munger) को देखते हुए घटनास्थल पर भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है. घटना कासिम बाजार थाना क्षेत्र के महदीपुर गांव की है.

गोली लगने से चार घायल: बता दें कि कासिम बाजार थाना क्षेत्र के महदीपुर में शनिवार को सुबह दो पक्ष के बच्चों के बीच विवाद हुआ था. जिससे दोनों पक्षों के बीच स्थानीय लोगों के द्वारा सुलह करा दिया, लेकिन दोनों गुटों में अंदर ही अंदर आग सुलग रही थी. इसके बाद दोपहर को विंदवाड़ा से कुछ अपराधी टाइप के लोग महदीपुर बरगांछ के पास गोलीबारी करने लगे. इस गोलीबारी में चार लोग घायल हो गये. जिसमें राणा बसंत सिंह, प्रिंस सिंह और पिंटू सिंह घायल हो गए और एक युवक को अपराधियों के द्वारा बट से मारकर घायल कर दिया. पिंटू सिंह के सिर में गोली फंस गयी. जिससे उनकी स्थिति गंभीर बनी हुई है. इसलिए बेहतर इलाज के लिए उन्हें पटना रेफर कर दिया गया.

बच्चों के विवाद में चली गोली: घायल राणा बसंत सिंह ने बताया की वह खेत में काम कर रहे थे. इतने में घर से फोन आया की वहां मोहल्ले में गोली चल रही है. वह जैसे ही मोहल्ला घुसे एक गोली उनकी बांह आकर लग गयी. इसके बाद उसे इलाज के लिए भर्ती कराया गया है. उन्होंने कहा कि सुबह मोहल्ले में बच्चों के विवाद में हो रहा था. इसके बाद दोपहर में बिंदवाड़ा के प्रिंस, गोविंद, साहेब और किशन के साथ अन्य लोग आकर गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया.

भारी संख्या में पुलिस बल तैनात: एसडीपीओ नंद जी प्रसाद ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि स्थिति सामान्य है. घायलों का सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है. जल्द ही अपराधियों की गिरफ्तारी कर ली जाएगी. सूचना पर कासिम बाजार, कोतवाली सखिया सराय, रामनगर ,जमालपुर सहित अन्य थानों की पुलिस भारी संख्या में घटनास्थल पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रण किया. पुलिस को देखते ही सभी अपराधी फरार हो गए.

गोलीबारी से लोग सहमे: खुलेआम फिल्मी स्टाइल में कासिम बाजार थाना क्षेत्र में गोलीबारी की घटना से लोग सहमे हैं. लोगों का कहना है कि 25-30 राउंड गोलीबारी हुई है. इलाके में अपराधियों का आतंक है और पुलिस बेबस नजर आ रही है. अपराधियों में पुलिस का भय देखने को नहीं मिल रहा है. जिस प्रकार से गोलीबारी की घटना घटी, वह पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाने के लिए काफी है.

बच्चों के विवाद ने लिया बड़ा रूप: घटना के संबंध में कासिम बाजार थाना अध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार सिंह ने कहा कि गोलीबारी की घटना घटित हुई है. बच्चों के विवाद ने बड़ा रूप ले लिया. जिसके कारण यह गोलीबारी हुई है. इस घटना में चार लोग घायल हुए हैं. सभी का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है. घायलों में एक की स्थिति गंभीर होने पर बेहतर इलाज के लिए पटना भेजा गया है.

