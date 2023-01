मुंगेर सदर अस्पताल में शराबी

मुंगेर: रविवार की देर रात मुंगेर सदर अस्पताल में कथित पत्रकार युवराज सिंह शराब के नशे में हंगामा करते हुए पुलिस के हत्थे चढ़ गया. वहीं कोतवाली थाना पुलिस ने इस कथित पत्रकार को सदर अस्पताल में डॉक्टरों के साथ बदतमीजी और शराब पीकर हंगामा करते हुए गिरफ्तार किया है. मामले की जानकारी देते हुए कोतवाली थाना अध्यक्ष धीरेंद्र कुमार पांडे ने बताया कि रविवार की देर रात सदर अस्पताल के चिकित्सक द्वारा पुलिस को सूचना दी गई कि एक युवक पत्रकार होने का धौंस दिखा रहा है. (called himself a journalist in Munger) ( threatening doctor in Munger)

सदर अस्पताल में शराबी ने किया हंगामा: पुलिस को चिकित्सक ने बताया कि कथित पत्रकार ने सरकारी फाइलो का वीडियो और फोटो बना लिया है और मेरे साथ अभद्रता कर रहा है. वह शराब पीकर सदर अस्पताल की इमरजेंसी वार्ड में भय का माहौल पैदा किए हुए है. इससे इलाज करने आए मरीजों को भी परेशानी हो रही है. यह शराब पीकर काफी जोर जोर से चिल्ला रहा है. सभी को बर्बाद करने की धमकी दे रहा है. इसके मुंह से शराब की बू आ रही है.

मुंगेर अस्पताल में शराबी का हंगामा

चिकित्सक के साथ अभद्रता: थानाध्यक्ष ने बताया कि एक युवक अपने आप को पत्रकार बताकर सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में घुस गया था. चिकित्सकों के साथ अभद्रता करते हुए सरकारी फाइलो का वीडियो बनाने लगा. जब ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर असीम ने पूछा तो उनके साथ भी अभद्रतापूर्ण व्यवहार किया. उन्होंने बताया कि डॉक्टर द्वारा सूचना मिलने पर कोतवाली थाना पुलिस सदर अस्पताल पहुंचकर नशे में धुत पत्रकार से जब परिचय पूछा तो उन्होंने कहा कि मैं जिले का सबसे बड़ा पत्रकार युवराज सिंह हूं. मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता. मेरे एक फोन पर डीएम और एसपी यहां आ जाएंगे.

मुंगेर सदर अस्पताल से शराबी गिरफ्तार

धौंस जमाने के लिए अपनाता है ऐसे पैंतरे: वहीं सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार यह कथित पत्रकार बनकर सदर अस्पताल,सरकारी और गैर सरकारी विभागों सहित क्षेत्र के अन्य इलाकों में पिछले 2 महीने से नाजायज तरीके से धौंस जमा कर लोगों का आर्थिक दोहन भी कर रहा था. इससे कई लोग परेशान थे. यह अपने साथ लड़की भी लेकर चलता था,जबकि उस लड़की को भी पत्रकार बनाकर वह सभी जगह परिचय कराता था. लड़की के अलावा दो अन्य लड़के भी रहते हैं जिसे वह बिहार न्यूज का कैमरामैन बताकर साथ चलता था. वह वॉकी टॉकी भी लेकर चलता था.