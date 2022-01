मुंगेर: बिहार में कोरोना की तीसरी लहर ने (Third Wave Of Corona In Bihar) दस्तक दे दी है. पूरे बिहार में कोरोना के मामलों में इजाफा हुआ है. इसी कड़ी में आज मुंगेर में कोरोना के 16 नए (16 New Corona Positive Case in Munger) पॉजिटिव केस मिले हैं. जिसमें 3 स्वास्थ्यकर्मी संक्रमित पाए गए हैं. जिले में अब तक 4 स्वास्थ्य कर्मी संक्रमित हो चुके हैं. एक डॉक्टर, 2 नर्स, एक वैक्सीन का रखरखाव करने वाला कर्मी संक्रमित पाया गया है.

जिले में कोरोना ने अब स्वास्थ्य कर्मियों को भी अपनी चपेट में लेना शुरू कर दिया है. अब तक 4 स्वास्थ्यकर्मी कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं. मामले में जानकारी देते हुए सिविल सर्जन हरेंद्र कुमार आलोक ने बताया कि बुधवार को 16 नए संक्रमित मरीजों में 3 स्वास्थ्य कर्मी भी शामिल हैं. उन्होंने कहा कि मंगलवार को जहां एक महिला चिकित्सक कोरोना संक्रमित मिली थी. बुधवार को आए रिपोर्ट में 3 और स्वास्थ्य कर्मी पॉजिटिव पाये गये. इसमें दो एएनएम नर्स हैं तथा एक कोरोना वैक्सीन का रखरखाव करने वाला कर्मी शामिल है. सभी को होम आइसोलेशन में रखा गया है. इनमें किसी को गंभीर समस्या नहीं है.

मुंगेर में आज मिले 16 कोरोना पॉजिटिव केस



जिले में 3 कंटेनमेंट जोन बनाए गए

सिविल सर्जन डॉक्टर हरेंद्र कुमार आलोक ने बताया कि लगातार जिले में कोरोना के मरीज मिल रहे हैं. सदर प्रखंड के नौवागढ़ी के गढ़ी रामपुर में 13 संक्रमित मरीज मिले हैं. जिस कारण गढ़ी रामपुर को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है, इसके अलावा कोतवाली थाना क्षेत्र के वासुदेवपुर ओपी अंतर्गत श्यामपुर को भी कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है, जहां 3 मरीज मिले हैं. इसके अलावे हवेली खड़कपुर में एक गांव को भी कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है. वहीं, सिविल सर्जन ने कहा कि बुधवार को 16 मरीज मिले हैं. उन इलाके को भी कंटेनमेंट जोन बनाया जाएगा जहां, 2 से अधिक मरीज मिले हैं.





बता दें कि जो दो नर्स संक्रमित मिली हैं, उनके संपर्क में आने वाले व्यक्तियों की भी पहचान कर जांच की जाएगी. नर्स संक्रमित कैसे हुईं, इस सवाल के जवाब में सिविल सर्जन ने कहा कि नर्स मरीजों के संपर्क में आती रहती हैं. संभवत कोई मरीज संक्रमित रहा होगा और जिससे वह संक्रमित हो गई हैं. उन्होंने कहा कि संक्रमित होने के बाद वह कितने लोगों के संपर्क में रही हैं, इसकी जांच कर उन सभी की कोरोना जांच करायी जायेगी. वहीं, एक और स्वास्थ्य कर्मी भी संक्रमित मिली है. उनके भी संपर्क में आए लोगों की जांच करायी जाएगी.



मुंगेर सिविल सर्जन डॉक्टर हरेंद्र कुमार आलोक ने कहा कि कोरोना का संक्रमण रुक नहीं रहा है. आज तो जिले में सबसे अधिक 16 संक्रमित मरीज मिले हैं. इसलिए लोग कोरोना गाइडलाइन का पालन करें, मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें. उन्होंने कहा कि बच्चों का वैक्सीन भी आ गया है, इसलिए 15 से 18 आयु वर्ग के बच्चों का वैक्सीनेशन अवश्य कराएं.

