मुंगेर: बिहार में कोरोना संक्रमण विस्फोट हो चुका है. विशेषज्ञ कह रहे हैं कि बिहार में कोरोना की तीसरी लहर (Third Wave Of Corona) आ चुकी है. लेकिन लोग इससे राबता नहीं रखते हैं. तभी तो मुंगेर के ग्रामीण इलाके में लोग मास्क नहीं (People Not Wearing Mask in Munger) लगा रहे हैं. किसी के चेहरे पर मास्क नीचे लटका रहता है, तो कोई पॉकेट में लेकर घूमते नजर आ रहे हैं. सभी को पता है कि मास्क लगाना जरूरी है, लेकिन कोई मास्क लगा नहीं रहे हैं.

नंदलालपुर के रामजी मंडल ने कहा कि मैंने दोनों टीका ले लिया है, इसलिए मैं मास्क नहीं लगा रहा हूं. लेकिन जब ईटीवी भारत ने उन्हें कहा कि मास्क जरूरी है. तब उन्होंने माना कि जब आदेश हुआ है, तब मास्क लगा लेंगे. यह हालत है ग्रामीण इलाके का, जहां लोग मास्क लगाना जरूरी नहीं समझ रहे.

मुंगेर में मास्क नहीं पहन रहे लोग

इस बाबत ईटीवी भारत ने रास्ते में, मेले के समीप जाकर लोगों से बातचीत की. जो लोग मास्क नहीं लगाए थे, उनसे मास्क नहीं लगाने का कारण पूछा. जब कैमरे के सामने वे आए, तो अपनी गलती का एहसास हुआ. लोगों ने मास्क लगाया.

