मुंगेर: मुंगेर से काफी चिंताजनक खबर सामने आ रही है. कोरोना की तीसरी लहर (third wave of corona) और ओमीक्रॉन की आशंका के बीच यहां कोरोना विस्फोट हुआ है. मुंगेर में कोरोना के 11 नये मरीज (11 corona infected found in Munger) मिले हैं. इसे लेकर हड़कंप मच गया. कोरोना संक्रमितों में सात पुलिस के जवान, 3 बच्चे तथा एक महिला शामिल हैं. इस परिस्थिति को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग मुंगेर ने चिकित्सकों की इमरजेंसी हाई लेवल मीटिंग बुलाई है.

इसकी जानकारी देते हुए सिविल सर्जन डॉक्टर हरेंद्र कुमार आलोक ने बताया कि शनिवार को लगभग 4000 संदिग्ध लोगों का स्वाब का सैंपल कोरोना जांच के लिए लिया गया था. जांच के बाद इसमें 11 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं. 11 नए संक्रमित मरीज मिलने से जिले में वर्तमान में कोरोना के एक्टिव केस 14 हो गये हैं.

11 नये संक्रमित मरीजों में सात तो केवल पुलिस के प्रशिक्षु जवान है. सिविल सर्जन हरेंद्र कुमार आलोक ने बताया कि 3 दिन पूर्व जमालपुर इलाके की रहने वाली एक महिला पुलिस जवान कोरोना पॉजिटिव मिली थी. वह महिला आरटीपीसीआर का सैंपल देकर नालंदा ट्रेनिंग के लिए चली गई थी लेकिन वह इस दौरान यहां पुलिस जवानों के भी संपर्क में रही. उसी को लेकर 475 पुलिस जवानों की जांच की गयी. इसमें 7 पुरुष पुलिस जवान कोरोना संक्रमित मिले हैं. उन 7 जवानों के क्लोज कॉन्टेक्ट को ट्रेस किया जा रहा है.

संक्रमित में 3 स्कूली बच्चे भी शामिल हैं. रविवार को बरियारपुर इलाके में कई स्कूली बच्चों की भी हुई थी. इसमें 3 बच्चों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है. उन्होंने कहा कि सभी 3 बच्चों की उम्र लगभग 10 वर्ष से नीचे है. उन बच्चे के संपर्क में आने वाले लोगों का भी कांटेक्ट ट्रेसिंग कर जांच हो रही है.

11 नए कोरोना संक्रमित में एक महिला यात्री भी शामिल है. जानकारी देते हुए सिविल सर्जन ने बताया कि कोरोना का संक्रमण तेज ना हो, इसके लिए लगातार जांच चल रही है. सदर अस्पताल सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ,उप स्वास्थ्य केंद्र के अलावे रेलवे स्टेशन पर भी जांच हो रही है. उन्होंने बताया कि उसी क्रम में जमालपुर स्टेशन पर यात्रियों की जांच के क्रम में एक महिला यात्री कोरोना संक्रमित पाई गई.

सिविल सर्जन हरेंद्र कुमार आलोक ने कहा कि निश्चित रूप से एक साथ में 11 नए मरीज मिलने का आंकड़ा डराने वाला है. मुंगेर जिले में वर्तमान में एक्टिव मरीज 14 है. लोगों को अब और अधिक सतर्क रहने की जरुरत है. जरूरी ना हो तो भीड़-भाड़ से बचें. कोरोना का दोनों डोज अवश्य ले लें. कोरोना गाइडलाइन का पालन करें.

