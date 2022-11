मधुबनी: बिहार के मधुबनी में ससुराल में एक दामाद की पीटकर हत्या कर (Son In Law Murder In Madhubani) दी गई. घटना पंडौल थानाक्षेत्र के रामपुर गांव की हैं. मृतक की पहचान विष्णु यादव की रूप में हुई है. जानकारी के मुताबिक फेसबुक पर फोटो पोस्ट करने से विवाद शुरू हुआ और बात आगे बढ़ती गई. जिसके बाद दामाद की पीट-पीट कर (son in law was beaten to death in Madhubani) मौत के घाट उतार दिया गया. घटना से गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है.

ये भी पढ़ें- मनपसंद कपड़ा नहीं मिलने पर ससुराल में दामाद की हत्या, शव को शौचालय की टंकी में फेंका

दामाद की ससुराल में हत्या : घटना के बाद मृतक के घर में कोहराम मच गया. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. घरवालों को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या हो गाय. घर में सन्नाटा पसरा हुआ है. मृतक के भाई नरेश यादव के फर्द बयान पर पंडोल थाना में प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस मामले की जांच कर रही है. इस घटना से लोग हतप्रभ है. पंडोल थाना अध्यक्ष ने बताया थाना क्षेत्र के रामपुर गांव में फेसबुक पर फोटो पोस्ट करने को लेकर विवाद हुआ.

'फेसबुक पर फोटो पोस्ट करने को लेकर विवाद हुआ. उसके बाद हत्या करने का मामला प्रकाश में आया है. मृतक के भाई के द्वारा आवेदन प्राप्त हुआ है. पुलिस घटना की जांच शुरू कर दी है.' - पंडोल थाना अध्यक्ष

ये भी पढ़ें- बगहा में अवैध संबंध को लेकर पत्नी की हत्या, आरोपित पति और सास गिरफ्तार

ये भी पढ़ें- Bhojpur Crime: प्रेमी को बुलाकर महिला ने करवाई पति की हत्या, पुलिस ने ऐसे किया खुलासा