पटना: अक्सर देखा जाता है कि ससुराल में बहुओं की दहेज के लिए हत्या कर दी जाती है, लेकिन इस बार ससुराल में दामाद का कत्ल कर दिया गया. पटना के पुनपुन में पत्नी और सास ने मिलकर युवक की हत्या कर दी. जानकारी मिलने के बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल (Sadar Hospital Punpun) में भेज दिया है. वहीं, इस मामले में मृतक के पिता के बयान के आधार पर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है.

मृतक मल्लू मांझी पुनपुन थाना क्षेत्र के खैरा गांव का रहने वाला था. उसक पिता लालबाबू मांझी ने बताया कि मल्लू का अक्सर अपनी पत्नी दुलारी देवी से झगड़ा होता था. अपने पति से झगड़ा होने के बाद पत्नी बार-बार अपने मायके पुनपुन थाना क्षेत्र के अकौना गांव चली जाती थी. बीते गुरुवार को मल्लू अपने ससुराल अकौना गया हुआ था, जहां उसका शव बरामद किया गया है.

घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस घटनास्थल (Patna Police) पर पहुंची. मृतक के शव को पुलिस ने फिलहाल पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. इस बाबत मृतक के पिता ने पूरे मामले को देखते हुए पुनपुन थाना में अपनी बहू और (FIR Against Daughter in Law In Patna) उसके परिवार वालों के खिलाफ अपने बेटे की हत्या का मामला दर्ज करवाया है. इस गंभीर मामले को देखते हुए पुलिस ने मृतक की पत्नी और (Arrested Murderer Wife And Her Mother In Patna) सास को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है.





