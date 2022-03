मधुबनी: बिहार के मधुबनी जिला में एक सड़क हादसे के दौरान चार लोग गंभीर रूप से घायल (Four man injured in road accident at Madhubani) हो गए. घटना झंझारपुर थाना क्षेत्र के एनएच 57 की है. बताया जा रहा है कि एक तेज रफ्तार ट्रक ने पिकअप वैन को पीछे से टक्कर मार दी. आनन-फानन में घायलों को अनुमंडल उपचार केन्द्र भेजा गया. जहां से बेहतर इलाज के लिए दो घायलों को डीएमसीएच दरंभगा (DMCH Darbhanga) रेफर कर दिया गया. दोनों की हालत नाजुक है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

जानकारी के मुताबिक झंझारपुर थाना (Jhanjharpur Police Station) क्षेत्र के कमला पुल के समीप सड़क हादसा हुआ है. लोडेड तेज रफ्तार ट्रक ने पिकअप वैन को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी. जिसमें पिकअप पर सवार लोग और ट्रक का ड्राइवर बुरी तरह से घायल हो गया. घटना की सूचना मिलते ही झंझारपुर थाना पुलिस और भैरवस्थान थाना पुलिस मौके पर पहुंची गई. हादसे के कारण एनएच 57 पर कुछ देर तक जाम लग गया.

बता दें कि पिकअप का पिछला हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया. जिसमें सवार गाय को लोगों ने काफी मशक्कत के बाद बाहर निकाला. भैरवस्थान थानाध्यक्ष रूपक कुमार अंबुज ने बताया कि इस सड़क हादसे में चार लोग घायल हुए है. सभी को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करा दिया गया है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

