मधुबनी: बिहार के मधुबनी में सड़क हादसे में चार लोगों की मौत (Four Died In Road Accident In Madhubani) हो गई. वहीं, दो अन्य लोगों को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है. घटना जिले के झंझारपुर थाना क्षेत्र के पिरोलिया गांव के समीप एनएच 57 की है. जहां तेज रफ्तार ट्रक ने ऑटो में टक्कर मार दी. इस घटना में चार लोगों को मौत हो गई.

ट्रेक ने ऑटो में मारी ठोकर: घटना के सबंध में बताया जाता है कि झंझारपुर थाना क्षेत्र के पिरोलिया गांव के समीप एनएच 57 की है. जहां पिपरोलिया गांव के पास तेज रफ्तार ट्रक ने ऑटो में जोरदार ठोकर मार दी. जिससे ऑटो में सवार सभी लोग गंभीर रुप से घायल हो गये. हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने सभी को झंझारपुर अनुमंडलीय अस्पताल पहुंचाया. जहां डॉक्टरों ने दो महिला और दो पुरुष को मृत घोषित कर दिया. जबकि, दो अन्य घायल महिला को प्राथमिक उपचार के बाद डीएमसीएच रेफर कर दिया गया है. बताया जाता है कि ऑटो झंझारपुर के तरफ से जा रहा था और ट्रक फुलपरास की तरफ से आ रहा था.

सड़क हादसे में चार लोगों की मौत: मृतक की पहचान झंझारपुर राम चौक के जगरनाथ साह की पत्नी गुड़िया देवी के रूप में हुई है. दुसरे मृतक की पहचान खोईर मिश्रवलिया गांव के उदय महतो, टेम्पू चालक और राम दुलार यादव की पत्नी कुसुम कुमारी के रूप में हुई है. वहीं, घायल महिला की पहचान बाबूबरही थाना के खोईर मिश्लोलिया गांव निवासी भगवान प्रसाद यादव की पत्नी सावित्री देवी और लक्ष्मी मुखिया की पत्नी मुन्नी देवी के रुप में की गई है. सभी झंझारपुर स्थित किसी बैंक समूह कार्यालय से घर लौट रहे थे. घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर चारों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. वहीं, घायल को प्राथमिक उपचार के बाद डीएमसीएच दरभंगा रेफर कर दिया गया है.

