मधुबनी: बिहार में अपराधियों का आतंक जारी है. ताजा मामला बिहार के मधुबनी (crime in madhubani) का है. जहां बेखौफ अपराधियों ने 50 वर्षीय व्यक्ति की गोली मारकर हत्या (50 year old man shot dead in Madhubani) कर दी. मृतक व्यक्ति की पहचान नव टोला निवासी 50 वर्षीय मोहमद गुलजार के रुप में हुई है. घटना जिले के फुलपरास थाना क्षेत्र के सुग्गा पट्टी फुलपरास मुख्य सड़क बोहरबा नहर के पास की है. घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमॉार्टम के लिए सदर अस्पताल मधुबनी भेज दिया है.

अज्ञात अपराधियों ने मारी गोली : घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि मोहमद गुलजार को फुलपरास मुख्य सड़क स्थित बोहरबा नहर के पास अज्ञात अपराधियों ने गोलियों से भून डाला. जिसके बाद मौके पर ही उसकी मौत हो गई. इलाके में अपराधियों के द्वारा गोलीबारी की घटना और व्यक्ति की मौत के बाद दहशत का माहौल है.

मामले की जांच में जुटी पुलिस: व्यक्ति की मौत की सूचना के बाद मौके पर पहुंची फुलपरास थाना की पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है. पुलिस ने घटनास्थल से शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए मधुबनी के सदर अस्पताल भेज दिया है. गौरतलब है कि बिहार में इनदिनों अपराधियों के खौफ के कारण आमलोगों में दहशत है. वहीं पुलिस की टीम भी अपराधियों पर नकेल कसने की तमाम कोशिशें कर ही है.

