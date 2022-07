मधुबनी: बिहार (Road Accident In Bihar) के मधुबनी में ट्रैक्टर की ठोकर से साइकिल सवार की मौत (Cyclist Dies After Being Hit by Tractor) हो गई. घटना जिले के झंझारपुर थाना क्षेत्र के झंझारपुर पुरानी बाजार से रेलवे स्टेशन जाने वाली मुख्य सड़क पर स्थित बाजार समिति के पास की है. मृतक की पहचान रुद्रपुर थाना क्षेत्र के महरैल गांव निवासी मोहम्मद आबिद अंसारी के 14 वर्षीय पुत्र बेलाल के रूप में हुई है. हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने सड़क जाम कर दिया और हंगामा करने लगे.

ट्रैक्टर की ठोकर से किशोर की मौत: लोगों ने घटना की सूचना पुलिस को दी. जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी ली. बताया जाता है कि मृतक बेलाल झंझारपुर में अपने ननिहाल में रहता था. किसी काम से वह थाना चौक की तरफ से आ रहा था. इसी दौरान हादसा हो गया. सड़क हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने ट्रैक्टर को घेर कर चालक को पकड़ लिया. जिसे पुलिस के हवाले कर दिया गया. इधर, घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर दिया. बाद में पुलिस ने लोगों को समझा-बूझाकर मामला शांत करवाया.

आक्रोशित लोगों ने किया सड़क जाम: बताया जाता है कि ट्रैक्टर दरभंगा के लहरियासराय निवासी पिंटू नाम के व्यक्ति है, जो झंझारपुर में अपने ट्रैक्टर से शौचालय की टंकी साफ करने का काम करवाता था. वहीं, चालक झंझारपुर थाना क्षेत्र के सिमरा गांव निवासी है. झंझारपुर थाना अध्यक्ष राशिद परवेज ने बताया शौचालय साफ करने वाले ट्रैक्टर से एक साइकिल सवार की ठोकर लग गई. जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई. आक्रोशित लोगों ने सड़क को जाम कर दिया. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर लोगों को समझाकर शांत करवाया और शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया.

