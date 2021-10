लखीसराय: बिहार के लखीसराय में विभिन्न जगहों पर देवी के पंडाल सजाये गये थे. पंडालों में सजायी गयी देवी की प्रतिमाओं का शनिवार सुबह से विसर्जन (Immersion of Maa Durga idol) जारी है. सुबह से ही गाजे-बाजे के साथ नाचते-गाते हुए धूमधाम से श्रद्धालु नया बाजार के संसार पोखर में मूर्तियों का विसर्जन (Immersion of idols in Sansar Pokhar) कर रहे हैं. वहीं सुरक्षा के व्यवस्था के मद्देनजर प्रशासन के साथ भारी संख्या में पुलिस बल भी मौजूद है. इसके साथ ही जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक भी जिले में भ्रमण कर स्थिति का जायजा ले रहे हैं.

बता दें कि नगर थाना और कवैया थाना क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर मां दुर्गा की प्रतिमा, मां काली की प्रतिमा और मां भारत माता की प्रतिमा स्थापित की गई थी. जिसे शनिवार की सुबह से ही बड़े नया बाजार संसार पोखर में विसर्जन किया जा रहा है. इस दौरान गाजे-बाजे के साथ भक्तिमय होकर नाचते-गाते हुए लोग मां को विदा कर रहे हैं.

गौरतलब है कि प्रत्येक वर्ष की भांति इस बार भी बड़ी दुर्गा मां की प्रतिमा और छोटी दुर्गा मां की प्रतिमा का मिलन पचना रोड स्थित चौक पर हआ. जिसे भारी संख्या में भक्त देखने पहुंचे. इस दौरान भक्तों ने लगातार फूलों की बारिश की. लाइन से एक-एक मुर्तियों का संसार पोखर में विसर्जन किया गया. इस दौरान नाव और गोताखोर का भी इंतजाम किया गया था.

'विसर्जन में भारी संख्या में भक्त मां की अंतिम विदाई में शरीक हुए. विसर्जन के दौरान कड़ी सुरक्षा-व्यवस्था का इंतजाम किया गया है. सुरक्षा में बीएसएफ, एसडीएफ और बिहार पुलिस को भी लगाया गया है, ताकि शांतिपूर्ण तरीके से मूर्तियों का विसर्जन हो. इलाके में कहीं भी किसी प्रकार की अप्रिय घटना घटित न हो इसको पूरे इंतजाम किये गये हैं.' -रंजन कुमार, पुलिस पदाधिकारी

