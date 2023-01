लखीसराय: बिहार के लखीसराय के सूर्यगढ़ा पुलिस ने चार अपराधियों को गिरफ्तार किया (Loot In Lakhisarai) है. पुलिस ने इनके पास से लूट के रुपये, आधार कार्ड और इंडिगो कार बरामद किया है. पुलिस को सूचना मिली थी कि तीन मुहानी के पथालिया रोड़ के समीप चार लुटेरे किसी घटना को अंजाम देने के लिए जुटे हैं. जिसके बाद पुलिस की एक टीम को छापेमारी के लिए मौके पर भेजा गया. टीम ने चारों लुटेरों को गिरफ्तार (Four Robbers Arrested In Lakhisarai) कर लिया.

पुलिस टीम ने लुटेरों को छापेमारी कर दबोचा: लखीसराय एसपी पकंज कुमार (Lakhisarai SP Pakanj Kumar) ने बताया कि सूर्यगढ़ा एसएचओ राजीव कुमार को सूचना मिली थी कि तीन मुहानी पथारिया के पास अपराधी कार लूटने की घटना को अंजाम दे रहे हैं. सूचना के आधार पर एएसपी रौशन कुमार के नेतृत्व में एक टीम गठित हुई. जिसके बाद टीम ने छापेमारी शुरू की और सूर्यगढ़ा-बेगूसराय के सीमांतार शाम्हो इलाके के पास से इंडिगो कार समेत चार अपराधी को गिरफ्तार किया.

चार अपराधी गिरफ्तार, एक मौके से फरार: गिरफ्तार अपराधियों की पहचान परिचय झा उर्फ वंशीधर झा, अवध बिंद और रवि कुमार के रूप में हुई है. पुलिस के पूछताछ में अपराधियों ने अपने एक और सहयोगी का नाम बताया. जिसकी पहचान मिथलेश कुमार के रूप में हुई है, जो मूल रूप से बेगूसराय का रहने वाला है. एक अन्य आरोपी भागने में सफल रहा. जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है. गिरफ्तारी अपराधियों का आपराधिक रिकार्ड खंगाला जा रहा है.