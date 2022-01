लखीसरायः बिहार में कोरोना की तीसरी लहर (Corona Third Wave In Bihar) के बीच जिले में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या लगातार (Corona Case Increase In Lakhisarai) बढ़ती जा रही है. जिसे लेकर जिला प्रशासन हाईअलर्ट पर है. जिले में 10 दिनों के अंदर 186 नए मामले सामने आए हैं. ताजा मामले की बात करें तो बुधवार को 8 मामले सामने आए, जिसमें पुलिस लाइन कर्मी ,सदर अस्पताल कर्मी, एक नर्स और टाउन थाने के एक पुलिसकर्मी की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है.

जानकारी के मुताबिक जिला प्रशासन के कर्मियों की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट आनी अभी बाकी है. अब तक जो कोरोना रिपोर्ट सामने आई है, उसमें आरटीपीएस में 36 मामले, ओवर रोल में 44 मामले, एएमटी टेस्ट में 4 मामले और अन्य में 4 मामले शामिल हैं.

इस संबंध में चिकित्सक पदाधिकारी डॉक्टर जुली कुमारी ने बताया कि शहर में अब तक कुल 186 मामले सामने आए हैं, जिसमें अधिकतर 18 साल से लेकर 21 साल के बच्चे शामिल हैं. हर किसी को सर्दी, खांसी और बुखार जैसी बीमारियों का लक्षण पाया गया है. 3 दिनों के अंदर सभी लोग ठीक भी हो रहे हैं.

वहीं, डॉ अशोक कुमार भारती ने बताया कि लखीसराय जिले में तीन तरह की कोरोना वैक्सीन उपलब्ध है. जिसमें अब तक कुल 1,356 लोगों को तीसरे चरण के डोज पड़ा है. इसमें फर्स्ट डोज भी शामिल है. लखीसराय के सात प्रखंडों में अब तक 60 वर्ष उम्र वाले को 132 वैक्सीन दी गई है. जिले में अब तक 9 लाख 81 हजार 229 लोगों को कोरोना वैक्सीन दी गई है. बच्चों की बात करें तो 23928 लोगों को वैक्सीन दिया गया.

प्रखंडवार वार बात करें तो बड़हिया में 6280, हलसी में 4000, लखीसराय में 39500, पीएचसी में 3250, सदर में 1110, पिपरिया में 1640, रामगढ़ में 1940, सूर्यगढ़ा में 3370 डोज उपलब्ध है. कोविशिल्ड वैक्सीन की बात करें तो बड़हिया में 2980, हलसी में 1120, सूर्यगढ़ा में 2920, जिला में 6240, पीएचसी में 4460, पिपरिया में 760, रामगढ़ में 660 और सूर्यगढ़ा में 2969 डोज उपलब्ध है.

आपको बता दें कि, पिछले कुछ दिनों में पूरे बिहार में संक्रमण बेहद तेज गति से बढ़ रहा है. एक दिन पहले 5000 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव बिहार में पाए गए थे. बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और फिलहाल आइसोलेशन में हैं. उनके अलावा कई कैबिनेट मंत्री भी कोविड पॉजिटिव हैं. संक्रमण की तेज रफ्तार को देखते हुए माना जा रहा है कि, बिहार सरकार बहुत जल्द कुछ कड़े प्रतिबंध भी लागू कर सकती है.

