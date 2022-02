लखीसराय: बिहार के लखीसराय जिले के हलसी थाना अंतर्गत गिद्दा गांव में (fishing Dispute In Lakhisarai) मछली पकड़ने के विवाद में मारपीट मामले की जांच करन पहुंचे हलसी थाना के एसआई (Attack on SI of Halsi Police In Lakhisarai) आशीष अहमद पर हमला कर दिया गया है. हमले में एसआई का सिर फट गया है और उन्हें गंभीर हालत में सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है. फिलहाल उनकी हालत गंभीर बनी हुई है जिसे लेकर सदर अस्पताल के डॉक्टर उन्हें पटना रेफर करने की बात कर रहे हैं.

दरअसल, हलसी थानाध्यक्ष अवधेश कुमार को सूचना मिली थी कि मछली पकड़ने को लेकर गिद्दा गांव में दो लोगों के बीच लाठी डंडे से मारपीट चल रही है. इसी सूचना के आधार पर एसआई आशीष अहमद अनुसंधान को लेकर गिद्धा गांव पहुंचे थे. लेकिन इस दौरान मारपीट कर रहे लोगों ने पीछे से एसआई के सिर पर वार कर दिया. जिससे एसआई का सिर फट गया और उन्हें गंभीर हालत में हलसी से सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया. फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है.

हमले में घायल एसआई आशीष अहमद ने बताया कि, मछली पकड़ने को लेकर मारपीट की घटना की सूचना मिली थी इस क्रम में हलसी थानाध्यक्ष के आदेश पर मौके पर पहुंचे तो पीछे से लोगों ने वार कर दिया. हालांकि, घटना का वीडियो बनाया गया है और हमलावरों को चिहिन्त कर कार्रवाई की जाएगी.

इस संबंध में लखीसराय के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी रंजन कुमार ने बताया कि, हलसी के गिद्धा गांव में मछली पकड़ने को लेकर मारपीट हुई थी. घटना की जांच को लेकर एसआई वहां गए थे इस दौरान कुछ कहासुनी हो गई और एएसआई के सिर पर मारपीट कर रहे लोगों ने लाठी से वार कर दिया जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गए हैं. फिलहाल, घटना के वीडियो के माध्यम से हमला करने वाले लोगों को चिहिन्त कर मामला दर्ज किया जाएगा.

