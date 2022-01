वैशाली: जिले के हाजीपुर के रामचौरा घाट (Illegal sand mining at Ramchaura Ghat in Hajipur) पर बालू का अवैध खनन जारी है. इसे रोकने के लिए पहुंची पुलिस पर बालू माफियाओं (Sand Mafia Attack On Police Team In Vaishali) ने हमला बोल दिया. नगर थाना पुलिस (Vaishali Nagar Thana police attacked by sand mafia) की टीम पर बालू माफियाओं ने पत्थर, कुदाल और जेसीबी से हमला कर दिया. इस हमले में कुछ पुलिसकर्मियों को हल्की फुल्की चोटें भी आई हैं.

यह भी पढ़ें - गया में बालू माफियाओं ने पुलिस टीम पर किया हमला, ASI समेत पांच घायल

घटना की सूचना मिलने पर मौके पर भारी पुलिस बल पहुंची और एक जेसीबी, तीन ट्रैक्टर और दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. बताया गया है कि, बालू के अवैध खनन की सूचना पर नगर थानाध्यक्ष सुबोध कुमार अन्य पुलिस पदाधिकारियों को लेकर गंडक नदी किनारे रामचौरा घाट पर छापेमारी करने के लिए पहुंचे थे. जैसे ही पुलिस टीम घाट पर पहुंची वहां पर मौजूद लोगों ने अचानक हमला कर दिया.

यह भी पढ़ें - सारण में अवैध बालू लदे पांच ट्रक और तीन ट्रैक्टर जब्त, दो गिरफ्तार

पुरुष के साथ महिलाओं ने पुलिस पर पत्थर फेंकना शुरू कर दिया. इसके साथ ही पुलिस टीम को कुचलने का भी प्रयास किया गया. बालू माफियाओं ने पुलिस को जेसीबी से कुचलने की कोशिश की. पुलिस के पीछे जीसीबी दौड़ाया जाने लगा. इस हमले में नगर थाना के एसआई पंकज कुमार को हल्की चोट आई है. इसके बाद थाने से अतिरिक्त पुलिस बल सहित पुलिस थाने से भी टीम को बुलाया गया.

ये भी पढ़ें: VIDEO: बेतिया में अतिक्रमण हटाने गई पुलिस पर हमला, लाठीचार्ज के बाद भागे उपद्रवी

सदर एसडीपीओ राघव दयाल भी मौके पर दल बल के साथ पहुंचे. इसके बाद पुलिस टीम ने मौके से दो हमलावरों को दबोच लिया. घाट से तीन ट्रैक्टर और एक जेसीबी को पुलिस ने जब्त कर लिया है. हमलावरों की पहचान रामचौरा निवासी प्रमोद राय और जय मंगल राय के रूप में हुई है. पुलिस की इस कार्रवाई में एसआई पंकज कुमार के साथ एसआई विजय कुमार आजाद व एसआई हकीमुद्दीन सहित अन्य पुलिस पदाधिकारी शामिल थे.

इस विषय में सदर एसडीपीओ राघव दयाल ने बताया कि, नगर थाना को सूचना मिली थी कि उनके क्षेत्र महारानी घाट के सामने गंडक नदी में अवैध बालू का खनन किया जा रहा है. इस पर थाना अध्यक्ष पुलिस दल के साथ छापेमारी करने मौके पर पहुंचे थे. उसी दौरान वहां मौजूद बालू की खुदाई में लगे लोगों ने जेसीबी से पुलिस पर हमला कर दिया. पुलिस को दौड़ाने लगे. हत्या का प्रयास किया गया. बहुत मुश्किल से पुलिस ने अपनी जान बचाई और दो लोगों को मौके से गिरफ्तार किया गया. साथ ही जिस जेसीबी से पुलिस को दौड़ाकर मारने का प्रयास किया जा रहा था, उसको भी पुलिस ने जब्त कर लिया है.

ये भी पढ़ें: VIDEO: पटना के इस पुलिस वाले की हनक तो देखिए.. सरेआम थाने में महिला से कहा- 'अपने बाप को बुलाओ'

मामले को लेकर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और आगे की कार्रवाई की जा रही है. हालांकि उन्होंने कहा कि, इस मामले में पुलिस का कोई भी सदस्य घायल नहीं हुआ है. बता दें कि, वैशाली जिले में अपराधी लगातार पुलिस को धत्ता बता रहे हैं. अपराधियों का मनोबल इतना बढ़ा हुआ है कि, आम लोगों को तो छोड़िए पुलिस पर भी हमला होने लगा है. अपराधियों ने अपनी निर्भीकता का परिचय देते हुए जेसीबी से पुलिस को कुचलने का प्रयास किया. निश्चित तौर पर वैशाली पुलिस को एक बड़ी कार्रवाई करने की जरूरत है. कहा जा सकता है कि, सिर्फ थाना अध्यक्षों के तबादले से जिले में कोई खास फर्क पड़ता हुआ नहीं दिख रहा है.

विश्वसनीय खबरों को देखने के लिए डाउनलोड करें ETV BHARAT APP