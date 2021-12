किशनगंजः बिहार में शराबबंदी को सख्ती से (Liquor Ban Law In Bihar) लागू करने के बावूजद जनप्रतिनिधियों ने इस कानून का मजाक बना रखा है. ताजा मामला किशनगंज प्रखंड के दौला पंचायत के वार्ड नंबर- 8 का है. जहां उत्पाद विभाग ने नवनिर्वाचित वार्ड सदस्य तनवीर आलम को शराब के नशे में होकर हंगामा करते हुए गिरफ्तार (New Ward Member Arrested In Kishanganj) किया है.

दरअसल, वार्ड सदस्य तनवीर आलम शराब पीकर हंगामा कर रहे थे. इसकी सूचना ग्रामीणों ने जिला पदाधिकारी को फोन पर दे दी. डीएम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उत्पाद विभाग की टीम को मौके पर भेजा. टीम ने वार्ड सदस्य को शराब के नशे में हंगामा करते पाया. इसके बाद ब्रेथ एनालाइजर मशीन से जांच की. जांच में शराब की पुष्टि होते ही उत्पाद विभाग की टीम ने वार्ड सदस्य तनवीर आलम को गिरफ्तार कर लिया.

गिरफ्तार वार्ड सदस्य के खिलाफ मद्य निषेध अधिनियम के सुसंगत धाराओं के अंतर्गत मामला दर्ज कर न्यायिक हिरासत में जेल भेजने की तैयारी में जुटे हैं. बताते चलें वार्ड सदस्य तनवीर आलम इसी वर्ष हुए पंचायत चुनाव में चुनाव जीतकर वार्ड सदस्य बने थे. कुछ दिन पूर्व ही शपथ ग्रहण से पूर्व शराब ना पीने की शपथ ली थी. दूसरे को शराब ना पीने का नसीहत दे रहा थे लेकिन नेताजी खुद ही शराब के नशे में टल्ली होकर हंगामा करते नजर आए और अब सलाखों के पहुंच गए.

