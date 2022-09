किशनगंजः केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह अपने दो दिवसीय सीमांचल दौरे (Amit Shah in Seemanchal) पर आज बिहार आ रहे हैं. जहां वो शनिवार को किशनगंज भी जाएंगे. इस दौरान 24 सितंबर को अमित शाह किशनगंज की प्रसिद्ध और प्राचीन बूढ़ी काली मंदिर (Amit Shah Will worship In Budhi Kali Temple) का दर्शन भी करेंगे. ऐसी आस्था है कि इस मंदिर में मां काली की आराधना से विशेष मनोकामना सफल होती है. इसके महत्व को देखते हुए केंद्रीय गृहमंत्री भी यहां पूजा अर्चना करेंगे.