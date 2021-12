किशनगंजः बिहार के किशनगंज एसपी कुमार आशीष (Kishanganj SP Kumar Ashish Got PhD degree) ने पुलिस की व्यस्त नौकरी में रहते हुए जवाहरलाल नेहरू विवि से फ्रेंच भाषा में पीएचडी की डिग्री प्राप्त की है. अब एसपी कुमार आशीष से डॉ. कुमार आशीष बन गए हैं. इसी वर्ष फरवरी में उन्होंने अपनी शोध को पूरा कर विवि को जमा किया था. जिसके बाद 29 दिसंबर को पीएचडी के (SP Kumar Ashish Got Success In PhD Interview) लिए हुए साक्षात्कार में एसपी कुमार आशीष को सफलता मिली है.

बता दें कि, नई दिल्ली स्थित विश्वविख्यात जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के फ्रांसीसी भाषा अध्ययन संस्थान से एसपी कुमार आशीष ने फ्रेंच भाषा में बीए, एमए, एमफिल की डिग्री आईपीएस सेवा में आने के पूर्व ही प्राप्त कर ली थी. जबकि, पीएचडी का शोध कुछ बाकी रह गया था. जिस पर उन्होंने जेएनयू से कुछ समय का विस्तारीकरण ले लिया था. गत वर्ष उन्होंने गृह विभाग, बिहार सरकार से अनुमति प्राप्त कर फिर से बचे हुए शोध कार्य को पूरा करने का संकल्प लिया.

वहीं, एसपी कुमार आशीष ने इस वर्ष की फरवरी 2021 में शोध कार्य को पूर्ण कर जेएनयू में जमा कर दिया था. जिस पर मूल्यांकन की प्रक्रिया के बाद 29 दिसम्बर को 11 बजे से पीएचडी का साक्षात्कार हुआ. जिसमें उन्होंने अपनी रिसर्च को सफलतापूर्वक प्रस्तुत कर विभिन्न सवालों के संतोषप्रद जवाब दिए. सभी परीक्षक संतुष्ट हुए और उन्हें पीएचडी की डिग्री से नवाजा गया.

दरअसल, डॉ. आशीष ने अपने शोध में सन 1980 से 2010 तक हुए फ्रेंच भाषा के 4 नामचीन उपन्यासों के हिंदी अनुवाद की भारत में प्रासंगिकता और हिंदी साहित्य पर उनके प्रभावों पर शोध किया है. उनके शोध का मूल विषय प्रतिरोध का साहित्य था. अति व्यस्त कहे जाने वाले पुलिस की नौकरी में रहकर भी उन्होंने यह सफलता हासिल की है. डॉ आशीष को उनके शोध की सफलता पर कई लोगों ने शुभकामनाएं दी हैं.

