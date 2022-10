किशनगंज: बिहार के किशनगंज में जोरदार बारिश (Heavy Rain In Kishanganj) हुई है. आंधी के साथ आई बारिश में एक विशाल दुर्गा पंडाल अचानक गिर (Pandal Collapsed Due To Rain In Kishanganj) गया. घटना सदर थाना क्षेत्र के खगड़ा कालू चौक की है. पंडाल 11000 वोल्ट के तार पर जा गिरा. ऐसे में वहां अफरा-तफरी मच गयी. हालांकि, हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है. पंडाल गिरने की सूचना मिलते ही पूजा समिति के सदस्य मौके पर पहुंच गए.

बारिश से दुर्गा पूजा के उत्साह में कमी: बिहार में विजयादशमी यानी पांच अक्‍टूबर तक मौसम में तेज बदलाव जारी रहने के (Bihar Weather Update) आसार हैं. खराब मौसम के कारण कई शहरों के दुर्गा पूजा मेले का मजा किरकिरा हो गया है. पटना के मौसम विज्ञान केंद्र ने तात्‍कालिक पूर्वानुमान में अररिया, गया, किशनगंज, नवादा, लखीसराय, नालंदा, पटना, वैशाली और शेखपुरा में हल्‍की से मध्‍यम बारिश की संभावना जतायी है.

चक्रवाती हवाओं का प्रभावः मौसम विभाग की मानें तो 3 दिनों से बंगाल की खाड़ी के ऊपरी हिस्सों में चक्रवाती हवाओं का प्रभाव बना हुआ है, जिससे बारिश का सिस्टम प्रदेश में सक्रिय हो गया है और पूरे प्रदेश में 10 अक्टूबर तक बारिश होने के पूरे आसार हैं. पटना में आज यानी सोमवार को आधे घंटे से अधिक समय से पानी के मोटे बूंदों के साथ बारिश हो रही है ऐसे में कई जगह जलजमाव की भी स्थिति हो गई है और विभिन्न पूजा पंडाल गीले हो चुके हैं और उनमें से पानी टपकने लगा है.