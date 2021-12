किशनगंजः बिहार के किशनगंज जिले में बम विस्फोट (Bomb Blast at BJP Leader House In Kishanganj) का एक बेहद ही सनसनीखेज मामला सामने आया है. दरअसल, सदर थाना क्षेत्र के धरमगंज में भाजपा नेता पवन सिंह के आवास पर मिट्टी भराई का काम चल रहा था. इसी क्रम में मिट्टी के साथ एक बम चला आया. जिसे देखकर वहां खेल रहे पवन सिंह के बेटे ने उठा लिया और पटाखा समझकर उसमें आग लगा दी. आग जलाते ही बम विस्फोट हो गया. इस हादसे में बच्चा गंभीर रुप से जख्मी (BJP Leader Son Injured In Bomb Blast) हो गया है.

जख्मी मासूम भाजपा नेता का 11 वर्षीय बेटा आर्यन सिंह है. इस हादसे में वह गंभीर रुप से घायल हो गया है. उसकी हाथ की उंगलियां और चेहरा बुरी तरह से झुलस गया है. आनन-फानन में परिजनों ने उसे शहर के एमजीएम मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया लेकिन हालत गंभीर देखते हुए डॉक्टरों ने बेहतर इलाज के लिए सिलीगुड़ी रेफर कर दिया.

घटना के संबंध में जख्मी आर्यन की दादी बताती हैं कि मिट्टी भराई हो रही थी. इसी दौरान बॉल जैसा कुछ उनके पोते को मिला. जिसे वो जलाने की बात कह रहा था. उसके दोस्तों ने मना किया लेकिन नहीं माना. जैसी ही उस बॉलनुमा बम में उसने चिंगारी दी ब्लास्ट हो गया. इसमें उसका चेहरा, हाथ, गर्दन सहित शरीर के कई अन्य हिस्से झुलस गए हैं. वह बताती हैं कि आर्यन उनका इकलौता पोता है.

लोग इसे साजिश का हिस्सा भी बता रहे हैं. इधर, हादसे की सूचना मिलने के बाद एसडीपीओ अनवर जावेद, सदर थाना अध्यक्ष सतीश हिमांशु एवं अन्य पुलिस पदाधिकारी मौके पर पहुंच कर जांच में जुटे हुए हैं. घटनास्थल से बम के अवशेष को एकत्रित किया गया है. घर के परिसर की मेटल डिटेक्टर से जांच करवाई गई है. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है. एसडीपीओ ने बताया कि एफएसएल की टीम को बुलाया गया है. जांच के बाद ही सच सामने आएगा.

