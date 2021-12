खगड़िया: बिहार के खगड़िया में हाईटेंशन तार की चपेट में आने से एक युवक की मौत (Youth dies in Khagaria) हो गयी. इस घटना से आक्रोशित परिजनों और ग्रामीणों ने बिजली विभाग के खिलाफ प्रदर्शन (Protest Against Electricity Department in Khagaria) किया. घटना की सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने लोगों को समझा-बुझाकर समाप्त कराया और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. घटना अलौली प्रखण्ड (Youth Dies in Alauli Block ) के शुम्भा पंचायत की बतायी जा रही है.

जानकारी के मुताबिक, शुम्भा पंचायत के मराईन टोला के रहने वाले ललन पासवान अपने घर में चापाकल लगवा रहा था. बोरिंग के दौरान पाइप 11000 वोल्टेज के तार में छू गयी और पाइप में करंट उतरने से वह झुलसकर मर गया. जिसकी जानकारी होने पर भारी संख्या में आसपास के लोग जुट गये और प्रदर्शन करने लगे. इसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए खगड़िया सदर अस्पताल भेज दिया. इस घटना से परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.

वहीं, इस घटना से आक्रोशित ग्रामीणों का कहना है कि बिजली विभाग की लापरवाही के चलते मौत हुई. अगर तार हटवा दिया गया होता तो यह घटना नहीं होती. उन्होंने बताया कि 11000 वोल्ट के तार को हटाने के लिए कई बार ग्रामीणों ने बिजली विभाग को आवेदन दिया, लेकिन विभाग ने गंभीरता से नहीं लिया. जिसके चलते यह घटना घटित हुई है. अगर बिजली विभाग कि तरफ से मृतक के परिजन को मुआवजा नहीं मिला तो सभी लोग आंदोलन करेंगे.

