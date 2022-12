पैतृक गांव पहुंचा शहीद चंदन मिश्र का पार्थिव शरीर

खगड़िया: सिक्किम में हुए सेना के बस हादसे (16 Army Personnel Martyred) में बिहार के दो लाल शहीद हो गए. इनमें से खगड़िया के लाल जेसीओ चंदन कुमार मिश्र का पार्थिव शरीर सुबह में उनके पैतृक गांव नयागांव लाया गया. जहां बड़ी संख्या में लोग उनके पैतृक घर पर पहुंचे. पूरे सैन्य सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार अगुवानी गंगा तट पर किया जा रहा है.

शहीद हुए खगड़िया के लाल चंदन कुमार मिश्र: शहीद चंदन मिश्रा के पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन को लेकर भारी संख्या में लोग नयागांव पंचखुटी पहुंचने लगे हैं. युवाओं के द्वारा पार्थिव शरीर के आगवाणी को लेकर पूरे गांव को तिरंगे से सजा दिया गया. वहीं शहीद जेसीओ चंदन मिश्र के पिता ने बेटे की शहादत पर कहा कि उन्हें गर्व है कि उनका बेटा देश के लिए शहीद हुआ है. बताते चलें कि इसी गांव के रहने वाले कैप्टन आनंद भी कुछ ही माह पूर्व शहीद हुए थे.

"शहीद चंदन मिश्र के इस शहादत को युगों-युगों तक लोग याद रखेंगे."- राजीव कुमार, एमएलसी

"चंदन की शहादत पर गर्व महशूश करते हैं. साथ ही इस बात का भी दुख है कि एक साल के अंदर इस इलाके के तीन जवान देश की सेवा में शहीद हो गए."- मनीष कुमार, ग्रामीण

सड़क हादसे में 16 जवान शहीद: उत्तरी सिक्किम के जेमा में सेना का एक वाहन दुर्घटनाग्रस्त होने से 16 जवान शहीद हो गए, जबकि चार घायल हो गए. दुर्घटना तब हुई जब वाहन एक तीखे मोड़ पर स्लिप हो गया (Army vehicle crashes in Zima village of Lachen in North Sikkim). चार जवानों को एयरलिफ्ट किया गया है. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, पीएम नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह समेत कई नेताओं ने हादसे पर शोक जताया.