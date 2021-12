खगड़िया: बिहार के खगड़िया जिले (Crime In Khagria) की पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है. पुलिस ने अंतराज्जीय वाहन लुटेरा गिरोह के दो अपराधी को ( Two Vehicle Robber Arrested in Khagria) गिरफ्तार किया है. जिनके पास से कई एटीएम, मोबाइल, आधार कार्ड एवं 9 हजार कैश व कई नम्बर प्लेट की बरामदगी हुई है. ये दोनों अपराधी यूपी के कानपूर के रहने वाले हैं. जिन्होंने गुरुवार दोपहर एक स्वीफ्ट डिजायर कार को कानपुर से किराये पर लेकर खगड़िया पहुंचते ही उसे लूट लिया.

इन दोनों अपराधी की पहचान जॉन सचन पिता सुरेश सचन घर तात्या टोपे नगर एलआईजी 284 फेज 2 कानपुर (यूपी) एवं शरद कुमार पिता ओमप्रकाश, घर विवेकानंद नगर कच्ची झोपड़ी, उद्योग नगर कानपुर यूपी के रूप में की गई है. पुलिस के समक्ष दोनों ने अपने अपराध को कबूल किया है. वहीं पुलिस इन दोनों अपराधियों का इतिहास खंगालने में जुट गई है. बता दें कि गिरफ्तार अपराधी जॉन सचन की पत्नी खगड़िया पुलिस में सिपाही के पद पर तैनात है. जो फिलहाल पुलिस लाइन में ही रहती है.

'दोनों ने गुरुवार को 8 दिसंबर को कानपुर से 14 हजार में समस्तीपुर के लिए कार किराये पर लिया था. कार का ऑनर यूपी कानपुर के एचएएल कॉलोनी निवासी राधेश्याम गुप्ता के पुत्र मनोज गुप्ता ने पुलिस को बताया कि उनकी गाड़ी रात करीब 12 बजे खगड़िया के सैनिक लाइन होटल के पास पहुंची थी. इसी दौरान पीछे बैठे दोनों अपराधी ने ड्राइवर के कान के पास चाकू सटा दिया. जिसके बाद दोनों ने मिलकर उनसे 9 हजार कैश, एटीएम, मोबाइल समेत वाहन से जुड़े कागजात ले लिये.' :- जेपी यादव, पुलिस अधिकारी, मुफ्फसिल थाना

ड्राइवर ने बताया कि उसके खाते से इन दोनों ने गुगल पे के जरिये करीब 1 लाख रुपये ट्रांसफर भी किये हैं. बताया जा रहा है कि घटना के बाद ड्राइवर ने स्थानीय लोगों से संपर्क कर पुलिस को सूचना दी. जिसके बाद कार में लगे जीपीएस सिस्टम की मदद से कार को खगड़िया पुलिस लाइन से बरामद किया गया. कार्रवाई में पुलिस को लूटी गई सामान भी बरामद हुई है.





कार लूटेरा जॉन सचन ने बताया कि उसकी पत्नी खगड़िया में कई वर्षों से सिपाही पद पर तैनात है. जहां उसका आना जाना लगा रहता था. गुरुवार रात लूट की घटना को अंजाम देने के बाद जॉन सचन अपनी पत्नी के ही आवास पहुंचा था. जहां लूटी गई वाहन को लगाकर वह क्वार्टर के अंदर चला गया. जॉन की माने तो उसने आर्थिक तंगी के कारण इस अपराध को किया है. जबकि उसका दूसरा साथी शरद कुमार इस आपराधिक वारदात में उसका सहयोगी बनकर पहुंचा था.

पुलिस की माने तो अपराधियों से बातचीत के आधार पर ये माना जा सकता है कि जॉन सचन कार लूट गिरोह के अंतरराज्जीय गिरोह से जुड़ा हो सकता है. बताया जा रहा है कि वह वाहन लूट के बाद खगड़िया में ही अपनी पत्नी के आवास पर आकर रुकता था. जहां से यह लूटे हुए वाहनों को अपनी सेटिंग के जरिये दूसरी जगह पहुंचाने का काम करता था. हालांकि इस मामले में दोनों वाहन लुटेरों को गिरफ्तार करने वाली मुफ्फसिल थाना पुलिस कुछ भी कहने से बच रही है. बावजूद इसके महिला सिपाही के पुलिस लाइन स्थित आवास से लूट के वाहन का बरामद होना कई सवालों की ओर इशारा कर रहा है.



प्रारंभिक छानबीन में पुलिस को जो जानकारी मिली है उस हिसाब से जॉन सचन पर यूपी में भी लूट के कई मामले दर्ज हैं. हालांकि खगड़िया पुलिस अभी यूपी पुलिस से संपर्क कर उसके आपराधिक इतिहास की कुंडली जुटाने में लग गई है. मामले में मुफ्फसिल थाना के एसआई जेपी यादव ने बताया कि गुरुवार रात ड्राइवर की शिकायत पर पुलिस ने लूटी गई कार व रुपये एवं एटीएम के साथ दोनो अपराधी को संसारपुर पुलिस लाइम के पास से गिरप्तार किया है. जिसकी कुंडली खंगाली जा रही है. बहरहाल महिला सिपाही के पति की गिरफ्तारी के बाद से अंदेशा जताया जा रहा है कि महिला सिपाही पर भी कार्रवाई हो सकती है.

