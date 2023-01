कटिहार: सरकार की लाख कोशिशों के बावजूद सूबे में रफ्तार का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा हैं. ताजा मामला कटिहार के प्राणपुर थाना क्षेत्र का है. जहां खुशहालपुर चर्च के समीप एक बेलगाम ट्रैक्टर ने बाइक सवार को रौंद (Tractor Crushed Bike Rider In Katihar) डाला. जिसमें उसकी मौत हो (One Died In Road Accident In Katihar) गयी. घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.

आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क जाम किया: मृतक की पहचान केहुनियाँ रविदास टोला निवासी जनार्दन रविदास के रूप में हुई हैं. यह हादसा उस समय हुआ जब पीड़ित जनार्दन बाजार से सामान की खरीददारी कर वापस घर की ओर जा रहा था. इसी दौरान विपरीत दिशा से आ रहे तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने बाइक को रौंद डाला. जिसमें उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गयी. हादसे की जानकारी मिलते मौके पर स्थानीय ग्रामीणों की भीड़ जुट गयी और उन लोगों ने कटिहार -प्राणपुर मार्ग को जाम कर दिया.

24 घंटे के अंदर यह नौवीं मौत: इधर, मौके पर पहुंची प्राणपुर थाना की पुलिस ने ग्रामीणों को समझा बुझाकर सड़क जाम खत्म करवाया. इसके बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा. प्राणपुर थानाध्यक्ष अमजद अली ने बताया कि मामले की अनुसंधान शुरू कर दी गयी है. बता दें कि जिले में बीते चौबीस घंटे के अंदर सड़क हादसे में यह नौवीं मौत हैं. इससे पहले कोढ़ा थाना क्षेत्र के दिघरी में ट्रक-ऑटो भिड़ंत में आठ लोगों की दर्दनाक मौत हो गयी थी. जिसमे पांच एक ही परिवार के सदस्य थे. जबकि कुर्सेला में सड़क हादसे में एक अन्य व्यक्ति की मौत हुई है.