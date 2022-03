कटिहार: केंद्रीय श्रमिक संगठनों का दो दिवसीय देशव्यापी हड़ताल के पहले दिन सोमवार को (Protest Against Government Policies in Katihar) कटिहार में भी कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन किया गया. इसी क्रम में रसोईया संघ की ओर से कटिहार समाहरणालय गेट पर विरोध प्रदर्शन (Rasoiyan Union Protest In Katihar ) किया गया. इस दौरान रसोईया संघ के सदस्य घंटों गेट को जमा रखा. इस दौरान रसोईया संघ की ओर से मानदेय और सुविधा बढ़ाने की मांग की. इस मौके पर महिलाएं कई झंडे और बैनर हाथ में ली हुई थीं.

आसमान छूती महंगाई में 1650 मासिक से काम नहीं चलता हैः प्रदर्शन के दौरान रसोईया संघ की सदस्य मंजू देवी ने रसोईयों की समस्या के बारे में बताया कि हमसे सालों भर काम लिया जाता है. उसमें कई माह का मानदेय नहीं दिया जाता है. आसमान छूती महंगाई में महज 1650 मासिक मानदेय में कैसे हमलोग गुजारा करें. हमें सरकारी कर्मचारी के रूप में मान्यता दी जाय और कम से कम 22 हजार रुपये महीने में दिया जाय. उन्होंने आगे कहा कि सरकार से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द सरकार हम लोगों की मांगों पर विचार करें हमारे मानदेय को बढ़ाया जाए.

कटिहार जिले में 15 सौ से अधिक रसोईयाः बता दें कि कटिहार जिले में 15 सौ से अधिक विद्यालयों में रसोईया हैं, जो महज 1650 में अपने जीवन गुजर बसर करने को मजबूर हैं. ज्ञात हो कि सरकार के कामगार, किसान और जन विरोधी नीतियों के विरोध में 28 और 29 मार्च को देशव्यापी हड़ताल (Protest Against Government Policies in Bihar) का आह्वान किया है. इसको लेकर प्रदेश में सभी 10 केंद्रीय श्रमिक संगठन और सैकड़ों ट्रेड यूनियन के कार्यकर्ताओं ने देश भर में सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया.

