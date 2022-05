कटिहार: बिहार के कटिहार में सड़क दुर्घटना (Two Died In Road Accident In Katihar) हुई है. तीन गाडियों की टक्कर में दो लोगों की जान चली गई. इस दुर्घटना में बस, जुगाड़गाड़ी और बाइक की एकसाथ जोरदार टक्कर हो गई. जिसमे बाइक सवार दो लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई. हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने नेशनल हाइवे-31 को जाम कर दिया है. मौके पर पहुंचकर पुलिस प्रशासन सड़क जाम को खत्म करने में जुटी है. घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस प्रशासन वहां पहुंची. घटनास्थल से दोनों शव को उठाकर पोस्टमार्टम के लिए जिले के सदर अस्पताल में भेज दिया है.

कैसे हुआ हादसा: दरअसल, पूरा मामला जिले के कोढ़ा थाना क्षेत्र (Kodha Police Station) का है. जहां नेशनल हाइवे-31 (NH-31) पर चैथेरियापीर के समीप सड़क हादसे में बाइक सवार दो लोगों की मौत हो गई. मृतकों की शिनाख्त मुकेश कुमार शर्मा और लड्डू कुमार शर्मा के रूप में हुई है. जो कोढ़ा थाना क्षेत्र के बांसगढ़ा के रहने वाले बताये जाते हैं. जानकारी मिली है कि पूर्णिया की ओर से एक यात्री बस कुर्सेला जा रही थी. उसी समय चैथेरिया पीर के समीप बस अनियंत्रित होकर जुगाड़ गाड़ी से जा टकराई. बस और जुगाड़ गाड़ी की टक्कर में एक बाइक सवार चपेट में आ गया, हादसे में बाइक पर सवार दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. मृतक दोनों सहोदर भाई बताए जाते हैं. जो पूर्णिया किसी काम के सिलसिले में जा रहे थे. इस घटना के बाद स्थानीय लोग आक्रोशित हो उठे और चैथेरियापीर के समीप नेशनल हाईवे 31 पर को जाम कर दिया.

मृतक के परिजनों को दी जानकारी: पुलिस को जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने दोनों भाइयों के परिजनों को इस सड़क दुर्घटना की जानकारी दी. परिजनों ने जब सुना तो घर सहित पूरे गांव में सनसनी फैल गई. मृतक के माता पिता और उनके परिवार के साथ गांव के लोग भी घटनास्थल पर पहुंचे. घटनास्थल पर पहुंचकर मां पिता सहित पूरे परिवार के लोगों में कोहराम मच गया क्योंकि एक ही घर का दो दीपक बुझ गया था. कोढ़ा थानाध्यक्ष रूपक रंजन सिंह ने बताया कि जुगाड़ गाड़ी का चालक गाड़ी छोड़कर फरार हो गया है. पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर सड़क जाम खत्म करने में जुटी है. थानाध्यक्ष ने बताया कि जल्द ही पूरे मामले में कार्रवाई की जाएगी. सारे वाहनों के चालक और मालिक को थाने में बुलाया गया है. उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.

