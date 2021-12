कटिहार: कटिहार में अपराधिक घटनाएं (Crime in Katihar) लगातार हो रही हैं. इस बाद बदमाशों ने पुलिस को ही निशाना (Criminals target police in Katihar) बनाया है. अपराधियों ने पुलिस के गश्ती दल पर हमला बोल दिया. इससे पुलिस का एक जवान घायल (Police personnel injured in Katihar) हो गया. घायल जवान को उपचार के लिए कटिहार सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया हैं. पुलिस अधीक्षक विकास कुमार के आदेश पर मामले की जांच की जा रही है.

दरअसल, पूरा मामला जिले के सहायक थाना क्षेत्र का हैं. जहां बदमाशों ने बाइक सवार गश्ती दल पर हमला कर दिया. इसमें पुलिस का जवान जख्मी हो गया. बताया जाता हैं कि गश्ती टीम को गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ बदमाश ललियाही इलाके में इकट्ठा होकर किसी वारदात को अंजाम देने वाले हैं. आरोपियों के पास अवैध पिस्टल भी है.

पुलिस के बाइक सवार गश्ती दल के जवान सूचना मिलते ही उस ओर रवाना हुए. घायल पुलिसकर्मी रंगीला राम की मानें तो बदमाशों ने पुलिस को देखते ही भागना शुरू किया और पिस्टल भी फेंक दिया. पुलिस के जवान ने एक आरोपी को किसी तरह पकड़ने में कामयाब रहे. उसे अपने कब्जे में लेकर थाने की ओर ले जाने लगे. इसी दौरान पहले से घात लगाये अपराधियों के अन्य साथियों ने पुलिस जवान पर हमला बोल दिया और अपने साथी को उसे छुड़ा लिया. अपराधियों ने पुलिस जवान की पिटाई भी कर दी.

