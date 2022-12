कैमूर: बिहार के कैमूर के दुर्गावती थाना क्षेत्र के पंडित दीनदयाल और गया रेलखंड स्थित कर्मनाशा रेलवे स्टेशन के समीप छात्र-छात्राओं ने फुट ओवर ब्रिज की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन (Protest On Demand Of Foot Over Bridge In Kaimur) दिया. पिछले कई सालों से वहां के स्थानीय लोग रेलवे ट्रैक के ऊपर से फुट ओवर ब्रिज बनाने की मांग कर रहे हैं. यहां तक की संबंधित अधिकारियों और नेताओं को ज्ञापन भी सौंपा गया. लेकिन अभी तक इस मांग को लेकर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गयी.

दुकानों को कराया गया बंद: छात्र-छात्राओं के इस धरना प्रदर्शन को स्थानीय लोग का भी साथ मिला. प्रदर्शनकारियों ने आसपास के दुकानों को भी बंद करा दिया. इस दौरान सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गयी. इस धरना प्रदर्शन में बूढ़े, जवान और स्कूली बच्चों ने भी हिस्सा लिया. उन्होंने बताया कि काफी सालों से यहां ओवरब्रिज की मांग की जा रही है. लेकिन अधिकारी और सरकार की तरफ से अभी तक इस पर कुछ एक्शन नहीं लिया गया. जिस कारण हमलोग एक बार फिर धरना पर बैठे हैं.

फुट ओवर ब्रिज नहीं होने से परेशानी: स्थानीय लोगों ने बताया कि फुट ओवर ब्रिज नहीं होने से काफी परेशानी हो रही है. कर्मनाशा बाजार जाने के लिए एक ही रास्ता है. लेकिन इस पर फुट ओवरब्रिज नहीं बनने से आए दिन यहां हादसे भी होते रहते हैं. जिससे हम लोगों को रोजमर्रा के कामकाज में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. वहीं छात्रों ने बताया कि हम लोग रोज सुबह इस रेलवे ट्रैक को पार कर स्कूल जाते हैं. हम लोग को डर लगता है कि कुछ हादसा ना हो जाए.