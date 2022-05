कैमूर: जिनके हाथों में सुरक्षा की बागडोर हो, उन्हीं से बड़ी चूक हो जाए तो जनता सुरक्षा का भरोसा किस पर करे. जी हां, हम पुलिस की बात कर रहे हैं. मामला सोनहन थाना के कुकुराढ गांव का है. एक आरोपी को गिरफ्तार करने शिवसागर और सोनहन थाना से पुलिस कर्मी पहुंचे थे. रात को आरोपी के बदले पुलिस गलती से दूसरे के घर घुस (Kaimur police entering another house instead of accused) गयी और सो रही महिलाओं और पुरुष की जमकर पिटाई (People beating up in Kaimur) कर दी. इसको लेकर अहले सुबह ग्रामीणों ने भभुआ सोनहन पथ को घंटों जाम कर दिया. बड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने ग्रामीणों को समझाबुझा कर शांत कराया.

पुलिस पर गम्भीर आरोप: अयोध्या साह, माणिक मौर्या, सरस्वती कुंवर का कहना था कि बीती रात सभी सोये थे. अचानक पुलिस पहुंच गई. पूछताछ के क्रम में बिना वजह मारपीट करने लगी. जब हंगामा हुआ तो पता चला कि रोहतास पुलिस आरोपी को गिरफ्तार करने पहुंची थी पर गलती से दूसरे के घर में घुस गई. ग्रामीणों ने रोहतास के शिवसागर थानाध्यक्ष और सोनहन थानाध्यक्ष को निलंबित करने की मांग की है. भभुआ जिला परिषद सदस्य विकास सिंह उर्फ लल्लू पटेल ने एसपी से मामले की जांच कर कार्रवाई की मांग की.

'एक मामले में रोहतास जिले के शिवसागर पुलिस बीती रात आरोपी को गिरफ्तार करने पहुंची थी. आरोपी के बदले दूसरे घर मे पूछताछ और मारपीट का आरोप है. ग्रामीणों के आवेदन पर कार्रवाई की जाएगी. मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है.'-सुनीता कुमारी, भभुआ डीएसपी.

यह पहली बार नहीं है जब ऐसी घटना घटी हो. जब आरोपी का घर नहीं जानते थे तो थाने के चौकीदार का सहारा क्यो नहीं लिया गया. रोहतास पुलिस अनजान थी पर सोनहन पुलिस का थाना क्षेत्र होने के बाद इतनी बड़ी लापरवाही का जबाब कौन देगा. अब देखना होगा कि कैमूर एसपी इस मामले में क्या कार्रवाई करते हैं.

